Una inesperada decisión de Matías Defederico complicó a Cinthia Fernández y motivó picantes declaraciones

Sin paz. Días después de haber regresado de sus vacaciones con las nenas, Cinthia Fernández tuvo que cumplir con un trámite administrativo bastante engorroso ya que Matías Defederico le revocó su autorización para salir del país con sus hijas y ahora, cada vez que ella desee irse de viaje, debe pedirle una autorización al juez.

Puntualmente, el tema es que al volver a la Argentina, deberá presentarse ante el juzgado para demostrar que cumplió con los plazos permitidos.

Esto, hizo que Cinthia tuviera que hacer toda una movida para tomarse la mañana e ir con las nenas desde el country donde vive hasta el juzgado en el micro centro porteño, algo que le llevó mucho tiempo: "La verdad tengo una bronca... como el progenitor no tenía otra cosa que hacer, me sacó el permiso internacional para salir del país con mis hijas. Lo hizo hace un montón sin avisarme, bien de bicho malo como es él, pero la cosa es que ahora, le tengo que pedir permiso al juez para salir", señaló, al tiempo que aclaró: Lo del permiso ya lo hice, el juez me otorga el permiso pero al volver, tengo que ir al juzgado a decir 'hola, estoy en la Argentina'. ¿No se pueden cruzar los datos con Migraciones? Si la autorización la mandan electrónicamente a Migraciones para que yo pueda salir, ¿no pueden cruzar los datos cuando vuelvo? ¿tan atrasados están en los juzgados de familia? ¿tan poco les importa? Ahora tengo que ir con las nenas al juzgado, que queda en la loma del traste y encima laburan hasta las 13".

Al final, terminó exigiendo a los Tribunales de familia que busquen alternativas para agilizar este tipo de trámites que tantos dolores de cabeza generan y pidió también que se hagan cambios en los controles para exigir pagos de alimentos atrasados.

Por último tiró indignada: "No puede ser que, en lugar de pedirle a el progenitor que pague, tenga que ir todos los meses a presentar comprobantes. ¿por qué no le dan prioridad a las cosas que importan? ¿tanto cuesta hacerle la vida más fácil a las madres?"