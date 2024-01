Gran Hermano 2024: El llanto de Furia al contar su particular historia de vida

Sabido es que en el reality Gran Hermano los participantes viven todo tipo de situaciones. Pero ahora, Furia protagonizó un fuerte momento cuando se emocionó hasta las lágrimas al recordar su fuerte historia de vida.

Así, la participante más polémica de la casa confesó: “No tenía para comer porque tenía que pagar cosas de mi papá. Yo comía arroz y huevo, comía mucho arroz. Un día me puse re mal y les dije a mis compañeros: ‘No tengo comida para competir, quiero competir y no puedo’. Me puse re mal. Y los pibes me decían: ‘Comprate lo más barato y hacelo igual’. Y entré a una competencia”.

Entre tanto agregó: “Siempre seguí entrenando. Estaba pasando un momento re de mierda… Primero, que mis hermanos no me hablaban y no tenía para comer. Me re enojé porque dije ‘¿por qué tengo que pasar por esto, por qué la vida me castiga a mí?’”, confesó Furia, visiblemente emocionada, al tiempo que reveló: “Yo no puedo creer que estoy acá. Cuando la gente se queja, no me gusta. Porque esa toalla debe salir 50 mil dólares... Este es un lugar re caro. Tengo una pileta a disposición, tengo un gimnasio entero. Cuando trajeron las cosas, yo pensé: ‘No, están trayendo cosas que son re caras’. Y eso sale oro y lo tenemos todo el día”, agregó luego. Además, le tiró a sus compañeros que no piensan de la misma manera: “Es gente que no valora”.

Por su parte, la participante se abrió con el resto de la casa: “Pero por el hecho de que afuera, en la vida, tuve que aprender... conocí narcisistas, gente que me cagó, gente que me dejó en pelotas mal, incluso mis hermanos... Uh, es re fuerte lo que estoy diciendo, y me acostumbré a bancármela sola, sé que puedo construir grandes cosas sola y no le tengo miedo a la soledad. Por eso creo que soy una gran estratega, porque me las banqué como una reina. Creo que tengo un poder enorme. Todos lo tenemos y tienen que descubrirlo”, enfatizó entre lágrimas.

Por último Furia destacó: "También la vida me enseñó a no caerme. En los peores momentos no me caí. Mi cable a tierra fue entrenar. No me fui a fumar un porro o a drogarme, ni hacerme mierda, me enganché con eso y fue lo mejor de mi vida, así que eso”, cerró y acto seguido todos la aplaudieron tras su mini discurso, cerró la polémica participante.