Se enojó Guillermo Francella: se trata de los rumores de romance de su hija Yoyi con Diego Leuco

Por estos días, se conoció qué piensa y cómo le cayeron a Guillermo Francella las versiones de romance entre Yoyi, su hija, y Diego Leuco, de las que se habla hace varias semanas.

"Se enojó. No le gusta que a la hija la involucren con cosas que no son", afirmaron desde la tele. Pero lo cierto es que los protagonistas de esta supuesta historia de amor aseguraron que entre ellos hay muy buena onda pero que no son más que amigos. Y ahora se conoció que a quien no le cayó para nada bien la versión de romance fue a Guillermo.

"Le trajo problemas, no a Yoyi, que es divina y vive con su novio, sino hasta se enojó la familia de Yoyi, porque no les gustó nada", señalaron desde los programas del espectáculo. Asimismo, hablaron del actual vínculo entre Leuco y Sofi Martínez, quienes fueron novios por años y decidieron distanciarse o verse en ocasiones: "No volvieron del todo oficialmente como novios. Pero sí estuvieron juntos el fin de semana en Cariló en un hotel y compartieron tiempo en la playa", contaron, sobre las últimas actividades que compartieron Diego y Sofía. al tiempo que anexaron: "Lo están intentando. Ellos aún no tienen el título, de volvimos", señalaron desde los programas especializados.