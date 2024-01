El tenso momento que vivió Pablo Alarcón: le robaron a punta de pistola

El actor contó en sus redes sociales que fue víctima de un violento hecho delictivo mientras esperaba con su auto en un semáforo. La inseguridad sin límites. Ahora, Pablo Alarcón sorprendió a sus seguidores de Instagram para relatar un lamentable hecho que sufrió en los últimos días. “¡Me robaron! ¡Me afanaron! Me afanaron a punta de revolver, me rompieron el vidrio del coche en un semáforo”, comenzó diciendo el actor: “Me apuntaron, me sacaron todo. Y el celular me sacaron, también. Y recién hoy lo pude reponer. Estuve ausente de Instagram así que les aviso a mis seguidores que me pasó eso, por eso había desaparecido. No es que me gané la grande o me fui a...”, agregó el actor.

Asimismo declaró a la prensa: “Yo estoy bien, pero me robaron a punta de pistola, me sacaron todo lo que tenía y el teléfono. Rompieron el vidrio del coche en un semáforo y se fueron... ¡Sin saludar se fueron!”, bromeo Alarcón.

“Fue una moto que se acercó, le rompieron el vidrio. Eran dos personas en la moto, con casco y le robaron el celular y todo lo que tenía a mano. Y se fueron. Era de noche, estaba oscuro. No hizo la denuncia porque no valía la pena, porque no tenía forma de reconocerlos, no sabía dónde era, no sabía qué podía denunciar al respecto. Así que quedó en esta denuncia pública”, denunciaron desde los programas especializados en la tele.

Por último, vale recordar que, a mediados del año pasado, Alarcón se había vuelto viral luego de que se supiera que estaba actuando a la gorra. Así desde los programas de espectáculos explicaron en su momento los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión. “Lo concreto es que en este momento Pablo Alarcón está en una plaza trabajando a la gorra como tantos artistas. Son momentos difíciles de la Argentina y momentos difíciles para los actores en los cuales, en un medio donde casi no hay ficciones, en un medio donde sí las obras de teatro están funcionando muy bien, pero tal vez es difícil volver a insertarse en ese circuito comercial del teatro”, dijeron en los medios.