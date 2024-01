El Pincha y mucho dinero fresco para el mercado: ¿cuánto sumó por las ventas?

A horas nada más de dar inicio a su segunda semana de entrenamientos de la pretemporada, Estudiantes sumó una muy buena noticia de cara a lo que se viene. Finalmente, Benjamín Rollheiser optó por el Viejo Continente y el zurdo pasará a jugar en Benfica de Portugal a partir de junio próximo.

Así, el Pincha cerró una nueva venta dentro de un mercado que viene siendo auspicioso para sus arcas, y en el cual logró ganar dinero anteriormente por las salidas de Santiago Núñez a Santos Laguna, de Jorge Rodríguez a Rayados de Monterrey (ambos de México), de Leonardo Godoy al Athletico Paranaense de Brasil (presentado oficialmente en la jornada de ayer), y la de Esteban Obregón al Grupo City (continuaría su carrera en el Montevideo City).

En el caso de Rollheiser, de quien el León poseía la mitad de la ficha, la operación se hizo por el 90 por ciento de la misma (el 10 por ciento restante quedó en manos de la institución albirroja pensando en una futura venta), a cambio de una cifra cercana a los 9 millones de euros, algo que será oficializado en las próximas horas.

Frente a esto, el futbolista firmará un contrato hasta diciembre del 2029 con su nueva institución, que se impuso sobre el interés de otros clubes de Brasil como Corinthians, Flamengo y principalmente Botafogo.

De todos modos, y para tranquilidad del hincha, el volante ofensivo seguirá jugando hasta mitad de año en Estudiantes, pensando no sólo en un deseo propio sino también en uno de los pedidos de Domínguez y su cuerpo técnico, quienes sí o sí querían contar con él para afrontar la primera parte de la temporada, especialmente la Copa Libertadores.

El futbolista de 23 años, que ya había estado en infantiles en el Pincha, llegó al club libre desde RIver a mediados del 2022 con Ricardo Zielinski como entrenador. En total, con la camiseta albirroja lleva jugados 83 partidos, en los cuales convirtió 13 goles.

Por lo pronto, restan detalles para oficializar lo que será su transferencia y definir si el jugador tiene que viajar hasta Portugal para realizarse la revisión médica y firmar el contrato o hará eso más adelante.

Tanto Rollheiser como Estudiantes priorizaron la negociación con Benfica por tratarse del fútbol europeo, que además le permite permanecer 6 meses más en el fútbol argentino para disputar las tres competencias que el León tendrá por delante durante el primer semestre: la Copa de la Liga y las primeras fases tanto de la Copa Argentina como de la Libertadores.

Benfica es actualmente dirigido por el alemán Roger Schmidt y marcha segundo en la liga de Portugal, a un punto del líder Sporting Lisboa.

La del zurdo ex River no es la primera vez que Estudiantes y el conjunto luso realizan una negociación, ya que anteriormente el León le vendió al paraguayo Ricardo Rojas y también a un nombre que por estos días suena mucho en City Bell, Enzo Pérez.

con el dinero fresco, es hora de moverse en el mercado

Con la última venta de Rollheiser, sumada a la de los protagonistas mencionados, Estudiantes abrochará una cifra cercana a los 13 millones de dólares, un valor muy importante teniendo en cuenta la actualidad económica que atraviesa el país.

Sin embargo, no es menos cierto que el Pincha ya no tendrá a cinco de sus habituales titulares (Mariano Andújar y Mauro Boselli por retiro y Núñez, Godoy y Corcho por ventas), en tanto que perderá uno más cuando llegue el mes de junio y el ex River deba partir.

Frente a esto, Domínguez y sus colaboradores aguardan por las negociaciones que el club tiene abiertas, principalmente la del arquero, la gran prioridad.

Si bien es un hecho que lo de Eric Meza se cerrará oficialmente en cuestión de horas, e incluso el ex Colón dirá presente a la brevedad (todo apunta a que eso será hoy), lo que preocupa al hincha es que las demás caras nuevas para el plantel no llegan.

Gabriel Arias, Diego Rodríguez y José Devecchi fueron los que sonaron para ocupar el lugar que dejó vacante el retiro de Andújar. Enzo Pérez y Matías Pellegrini, pensando en el mediocampo; y Tiago Palacios, Lucas Pratto, Rodrigo Aguirre y Javier Correa para la faceta ofensiva.

Lo concreto es que, al momento de escribir estas líneas, ninguno ha cerrado con un Pincha que ya tiene el dinero, pero que no ha logrado invertirlo para rearmar el once.

El tiempo corre y faltan apenas 18 días para el inicio de la Copa de la Liga, en la cual el León estará recibiendo a Belgrano en el Jorge Luis Hirschi.