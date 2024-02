“Sabía que tenía que estar acá”: Piatti y su sueño de cerrar la carrera en Estudiantes

A un año y medio de su regreso, Pablo Piatti hizo un repaso por los últimos meses vividos en Estudiantes, su lesión, el triunfo de la Copa Argentina y los primeros años, que marcaron su carrera.

Tras salir campeón del Apertura 2006, volvió en 2022 y se consagró en la Copa Argentina, bajo la dirección técnica de Eduardo Domínguez. Para el mediocampista, su regreso siempre fue un sueño que sabía que iba a cumplir.

En una charla para Estudiantes Play, admitió: "La decisión de volver no fue muy difícil. Interiormente sabía que tenía que terminar ese ciclo en mi carrera y en mi vida donde empezó todo. Se dio acá con la gente que quiero y donde me siento muy feliz y muy cómodo. Tuve que sentar a la familia y hablar, porque mover una familia no es fácil. Pero yo lo tenía muy claro y sabía que tenía que estar acá".

“Sentirte todos los días en tu casa, sentir el cariño constante. Desde la gente que trabaja acá, que en otros lugares no lo encontras. Somos una gran familia de verdad”, agregó.

El oriundo de La Carlota apostó a ir por más con el equipo albirrojo. “Más allá del número, sería un orgullo personal o a nivel equipo obtener otro título”, consideró y siguió: "Quiero seguir consiguiendo cosas con Estudiantes. Es lo más hermoso. Me tocó revivirlo en mi vuelta y es lo que queremos todos".

La final, una lesión y una expulsión

Pablo Piatti pudo estar presente en la final de la Copa Argentina frente a Defensa y Justicia en Lanús. Venía de una lesión que lo dejó afuera de la cancha por varios meses y se recuperó para acompañar al equipo.

En este sentido, recordó: “Me tocó jugar una final después de una lesión muy complicada. Y si bien fue un premio, también inconsciencia lo que me pasó: la expulsión faltando tan poco. Eso también puede ser un ejemplo para los demás chicos”.

Sus inicios y un recuerdo especial

A poco de cumplir 35 años y con la seguridad de terminar su carrera en el Pincha, Piatti trajo al presente su pasado y sus inicios. Con mucho cariño, recordó las enseñanzas y concentraciones con Calderón.

El mismo año en que Estudiantes salió campeón, 2006, y a los 17 años, debutó en Primera. “Subí a los 17 años a entrenar con los más grandes”, comentó.

Compartió plantel con Juan Sebastián Verón, el Tano Ortíz, José Luis Calderón, Lechuga Maggiolo, Agustín Alayes y “se respiraba mucho fútbol”.

A él le tocaba concentrar con Caldera: “Constantemente me daba consejos y daba el ejemplo, muchas veces me guiaba. Ahí tenía que ser inteligente y prestar atención a lo que me iba diciendo. Los más grandes daban el ejemplo”.

“Toda esa generación que me tocó vivir es lo que nos toca hoy inculcarles a los que vienen, porque es una forma de ayudar. Es importante para el club, para los que están empezando y que quieren conseguir cosas importantes, tienen que tener ese día a día”, cerró.