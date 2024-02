VIDEO. Nicki Nicole y un vídeo que generó sospechas con su mánager: ¿fue el vuelto de Peso Pluma?

En medio del revuelo por la separación de Nicki Nicole y Peso Pluma, se conoció un video de la cantante con su mánager, que generó sospechas. La separación fue confirmada por ella este martes, en un comunicado desde redes sociales.

El distanciamiento se dio luego de que el cantante mexicano se dejara ver en Las Vegas tomado de la mano con otra mujer. Desde allí, la artista argentina dejó pasar algunas horas y luego rompió el silencio en Instagram.

“Lo que se ama se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y no te respetan, yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor, sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar”, dijo Nicki Nicole.

Sin embargo, ahora se abrió otra polémica en redes sociales. La misma es causada por un video que data de días antes, donde la trapera argentina fue vista en el aeropuerto de Los Ángeles, Estados Unidos, con su mánager y tomados de la mano.

Los comentarios en redes sociales resaltaron lo nerviosa que se la veía tanto en las expresiones faciales como respondiendo a las preguntas durante una entrevista.

Acto seguido, Nicki Nicole comentó que estaba acompañada de Matías Santoro, su mánager. Ahora, las sospechas se centran en que el video viralizado de Peso Pluma no sería más que un “vuelto” del cantante por desconfiar de una infidelidad de ella y Santoro. Por el momento, todo son especulaciones.