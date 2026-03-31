La Plata conmemora a los caídos en Malvinas con un acto y actividades culturales

La ciudad de La Plata realizará este jueves 2 de abril un acto homenaje en el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, con una agenda que incluirá propuestas culturales y actividades abiertas a la comunidad.

El acto central se llevará a cabo desde las 11 en la Plaza Malvinas Argentinas, ubicada en 19 y 51, uno de los espacios emblemáticos de la memoria en la ciudad.

Según se informó, tras la ceremonia se inaugurarán muestras en las salas del Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, con el objetivo de mantener vigente el recuerdo de los excombatientes y reflexionar sobre la soberanía.

Más tarde, a partir de las 17, se desarrollará el “Festival Memoria, Verdad, Justicia, Soberanía y Paz”, también en la plaza, con distintas expresiones artísticas.

Las actividades son organizadas por la Municipalidad junto a organismos provinciales y espacios culturales.