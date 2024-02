Milei volvió a criticar a Llaryora y anunció asistencia para el pago de las cuotas de colegios privados

El presidente Javier Milei señaló hoy que los gobernadores provinciales “siguen pensando con la lógica del círculo rojo”, al renovar sus críticas a los mandatarios por no querer ajustar el déficit de sus distritos, y anunció que en los próximos días se conocerá un programa de asistencia destinada a la clase media ante la suba de las cuotas de colegios privados.

En declaraciones a la prensa, Milei arremetió particularmente contra el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, dijo que no tiene que pedirle perdón y afirmó que el alejamiento de Osvaldo Giordano de ANSeS se debió a que “está durmiendo con el enemigo”, en referencia a la pareja del exfuncionario, la diputada Alejandra Torres, quien no apoyó el proyecto de ley "Bases" en el debate en la Cámara de Diputados.

“Yo no tengo que pedirle disculpas por nada. No estoy en política para resolver problemas psicológicos”, dijo Milei esta mañana, luego de que en las últimas horas Llaryora le pidiera al mandatario que se disculpe con él, tal como hizo con el papa Francisco durante su reciente gira.

En otro orden, Milei dijo que en los próximos días el Gobierno anunciará una ayuda para las familias de clase media que no puedan afrontar la suba de cuotas de colegios privados. "Vamos a incorporar un mecanismo de asistencia de clase media para que los chicos no pierdan el colegio porque la situación en la cual se te caen los ingresos y tenés que cambiar al chico de colegio no sólo es traumatizante para los padres sino también para los chicos", anticipó el Presidente y dijo que esa ayuda también incluirá "vouchers para comprar útiles escolares".

Al ser consultado por el resultado del tratamiento del proyecto de ley Bases, el mandatario insistió en que fue “un triunfo rotundo” ya que el rechazo parlamentario sirvió para que se “acomodaran las fichas” por “orden espontáneo”, y para que se pusiera en evidencia quiénes están "del lado de la libertad y quiénes son colectivistas” que defienden “intereses particulares” y “privilegios de casta”.

Fue en ese momento en el que volvió a apuntar contra los gobernadores que, según Milei, “no la ven”. En ese marco, Milei aclaró que el proyecto de ley “Bases” incluía un capítulos fiscal que permitía a las provincias tener un mejor tránsito en el recorte de su déficit fiscal, pero que los mandatarios provinciales leyeron ese gesto del gobierno como un signo de “debilidad” y apostaron a “rapiñar” dos puntos del PBI”.

El Presidente señaló que mientras el Gobierno central debió recortar un déficit de 15 puntos las provincias en conjunto deben hacer el esfuerzo por un punto y llamó a las jurisdicciones a “dejar de hacer recitales a beneficio y pagarle a los docentes”. Al respecto, confirmó que no le corresponde a la Nación pagar el Fondo Educativo Docente y también ponderó la quita de subsidios al transporte.

“El gobernador de Córdoba se quejaba de que se caían 20 mil millones del subsidio al transporte. Gasta 26 mil millones en pauta oficial para que hablen bien de él”, cuestionó. En el camino del déficit cero, subrayó que tampoco hay obra pública, a la que calificó de “mecanismo de robo furioso” y puso como ejemplo la ejecución del Gasoducto del Norte: “Que lo haga el sector privado”.

"Estamos a un 85,7 de chances de poder dolarizar"

El presidente Javier Milei anticipó que se encuentra próximo a concretar sus ideas de dolarización al sostener que está a un 85,7 de poder concretarlo. Para eso, reveló que hace falta “limpiar” el balance del Banco Central (BCRA) e impulsar una reforma financiera.

“Estamos a un 85,7 de chances de poder dolarizar. Si terminamos de limpiar los pasivos financieros y hacemos la reforma del sistema financiera instantánea ya podríamos dolarizar, pero como no es instantánea no podemos”, planteó el mandatario en declaraciones a la prensa.

Según reveló, el Gobierno estima que limpiará el balance del Banco Central para mitad de año.