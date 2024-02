Sentido y profundo recuerdo de Pablo Heredia, la expareja de Silvina Luna

Así fue. Durante la gala de nominación en San Valentín, desde Gran Hermano prepararon un video emotivo en el cual repasaron grandes amores que se vivieron en la casa más famosa.

De este modo se mostró, entre otros, el amor entre Silvina Luna y Pablo Heredia, lo cual provocó lágrimas en muchos y motivó a Pablo Heredia a confesar algunos tramos de su amor con Silvina Luna.

Sabido es que, es habitual que dentro de la casa de Gran Hermano el amor florezca e invite a los jugadores a abrir su corazón para dejar entrar los sentimientos. Aquí, vale destacar que, si bien hubo muchos amores fugaces, uno de los que más logró impactar en la gente fue el de Pablo Heredia y Silvina Luna. Es que el fallecimiento de Silvina aún está muy fresco, por lo que verla enamorada y confesándole su amor a su compañero provocó que a más de uno se le cayera una lágrima.

En este sentido, pese a que luego de abandonar el reality Pablo Heredia optó por el perfil bajo, el informe también logró conmoverlo a él, por lo que decidió realizar un posteo en sus redes sociales. Así, mostró un fragmento del video presentado en Gran Hermano y junto a él dedicó unas palabras: “Ver estas cosas me toca bastante, pero que linda forma de recordarlo y qué lindo inicio de programa”, al tiempo que agregó: “Ese momento para mí fue inolvidable, adrenalínico, ella me encantaba pero yo no podía”.

Para finalizar, y teniendo en cuenta que, lamentablemente la modelo ya no se encuentra con vida, aprovechó la repercusión para desearle lo mejor, esté donde esté. “Feliz San Valentín, que estés en paz”, concluyó de forma emotiva Pablo Heredia.