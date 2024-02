Trueno estuvo picante con Peso Pluma luego de su separación de Nicki Nicole

A sólo seis días de la escandalosa separación de Nicki Nicole y Peso Pluma, amigos y fanáticos mostraron su apoyo hacia la rosarina luego de que se conociera que su pareja le había sido infiel.

Allí, uno de los últimos en pronunciarse fue Trueno, el exnovio de la cantante, quien aprovechó una de sus presentaciones para tirar: “Yo creo que este mundo se divide entre los traidores y los fieles, así que le agradezco a todas las personas que son fieles que están acá”.

Así, de manera inmediata, la gente reunida estalló en un grito. El vínculo entre los artistas de la música urbana argentina terminó a principios de 2023, tras más de dos años juntos y luego de haberse comprometido. Según se pudo saber la decisión la tomó la rosarina, quien descubrió algunas actitudes en su pareja que no le gustaban, además de supuestos mensajes comprometedores.

Luego. ella comenzó a salir con el mexicano. Una de sus primeras apariciones públicas fue paseando por los parques de Disney. Pero lejos de todo ese romanticismo, después de menos de un año de relación, todo terminó de la peor manera. La habían engañado: “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto...Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy", señaló la ella, al tiempo que agregó: "Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, les comentó a sus fans y seguidores.