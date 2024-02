Se viene el anuncio: cuándo confirmará FIFA las sedes del mundial 2026

FIFA anunciará el domingo próximo la sede la final de la Copa del Mundo 2026, que organizarán de manera conjunta los Estados Unidos, México y Canadá, y según coinciden en señalar la mayoría de los trascendidos, la ciudad estadounidense Dallas es la principal candidata.



El AT&T Stadium, con aforo de 80.000 espectadores, en donde juega la franquicia Dallas Cowboys de la NFL, es el favorito para recibir la final del 19 de julio.



El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, desvelará la incógnita en un programa que se retransmitirá en directo en los tres países organizadores a partir de las 17 de Argentina.



La propuesta de Dallas puede contar a su favor con el techo del AT&T Stadium, que permite mantener la temperatura interior a salvo del fuerte calor que suele registrarse en el verano, además la FIFA nunca organizó una final del Mundial en una sede cubierta.



La ciudad texana, si bien no tiene el reconocimiento y glamour de Los Ángeles o Nueva York, ha expuesto también como argumentos su cercanía y estrechos vínculos con México, otro de los países organizadores.



Entre las sedes que más han intentado la nominación está también el MetLife Stadium (82.500 espectadores) de East Rutherford, en Nueva Jersey, en donde juegan New York Giants y los New York Jets de la NFL.



De su lado los responsables de la candidatura de Nueva Jersey hicieron hincapié en la experiencia e infraestructura de la zona para recibir grandes acontecimientos internacionales, así como sus redes de transporte y un huso horario favorable para Europa.



La aspirante de la costa Oeste es Los Ángeles, en donde se desarrolló la final del Mundial de 1994 entre Brasil e Italia, y el flamante SoFi Stadium (70.000 espectadores) es el principal candidato, ya que es el estadio más caro del mundo y la sede donde hacen de locales los Rams y los Chargers de la NFL.



La ampliación del torneo de 32 a 48 equipos implicará un calendario con 24 partidos más, hasta un total de 104 encuentros en las 16 sedes.



La primera fase tendrá 12 grupos de cuatro selecciones, de las que clasificarán las dos primeras y las ocho mejores terceras, para dar paso a eliminatorias directas.



La FIFA también anunciará la distribución de partidos por sedes, aunque los emparejamientos concretos no se conocerán hasta el sorteo del torneo, una vez concluido el proceso de clasificación.



Las 16 sedes del Mundial son: Atlanta, Boston, Ciudad de México, Dallas, Filadelfia, Guadalajara, Houston, Kansas City, Bahía de San Francisco, Los Ángeles, Miami, Monterrey, Nueva York/Nueva Jersey, Seattle, Toronto y Vancouver.