Sandro: la Justicia ratificó que el cantante no tuvo hijos, pero su supuesta hija apelará la decisión

Finalmente, y después de años de polémicas y misterio, este martes la Corte Suprema de Justicia bonaerense ratificó su decisión y anunció que el cantante Roberto Sánchez, conocido como Sandro, no tuvo hijos.

Entonces, este fallo puso las miradas sobre Sandra Borda, quien desde hace 18 años buscaba esclarecer su identidad. Lejos de conformarse, la joven expresó que apelará: “Esperaba esto desde diciembre, ya sabía que iba a ser así. Si esa fuera la única irregularidad (la custodia del ADN). El expediente tiene 1200 fojas, la primera irregularidad ocurre en foja 40. Imagínate lo plagado, lo contaminado que está el expediente. Voy a seguir como buscadora de identidad, no de herencia, hay una heredera y es la viuda, que me parece perfecto que se quede con todo. Pero no con mi identidad”, comenzó diciendo la joven.

Asimismo,, Sandra Borda señaló: “En la primera reunión que tuvimos, en una supuesta mediación que no existe, porque no hay papeles, yo estuve ahí y le dije, dígale a Roberto que yo quiero hablar con él (cuando Sandro estaba vivo). Yo me acerco a ese laboratorio y me dicen que Roberto no se presentaba porque estaba enfermo pero se estaba casando. Él nunca supo que yo lo estaba esperando y ese ADN nunca apareció. Si dio negativo no estaría hablando con vos. Y 18 años después me dicen que no tienen nada que hacer, bueno, iremos a una Justicia más limpia”.

Para finalizar, la supuesta hija de Sandro se refirió a su búsqueda de identidad y sostuvo que de haber podido hablar con el cantante, todo sería distinto “Si él hubiera hablado conmigo, las cosas hubieran sido diferentes, mi papá se hubiera visto reflejado en mi cara. Me dijeron que no podía recibir visitas porque estaba muy enfermo, siempre tenían una respuesta. Lo más ridículo es que cuando impugno mi apellido para poder acceder al juicio rechazan el lugar donde me lo hice. Me lo hice en Favaloro. Dicen que no era lo suficientemente confiable. Cuando un juez dicta sentencia y dice que yo soy la hija natural de Marta Junior, se opusieron. Se opusieron a que me llame así, hay una oposición que fue aceptada por la Justicia y hoy yo todavía no tengo mi DNI ni pasaporte y voy a votar con un documento que es apócrifo”, reveló Borda.

Por último, y a 14 años de la muerte del artista, quien falleció en enero de 2010 a los 64 años, la vida del cantante parece seguir teniendo misterios. Sin embargo, la decisión de la Justicia marca que Olga Garaventa, viuda de Sandro, es su única heredera. El documento que confirma que el cantante Sandro no tuvo hijos, que se dio a conocer recientemente, lleva la firma de los jueces Hilda Kogan, Sergio Gabriel Torres, Daniel Fernando Soria y Luis Esteban Genoud.