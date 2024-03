En medio del temporal un hombre embistió y arrastró a una mujer en el capot de su auto

En la localidad de Gerli y en medio del temporal, un momento se volvió viral y generó indignación. Un conductor arrastró por varios metros a una joven sobre su auto. Los vecinos tuvieron que correr a auxiliarla bajo la lluvia.

Mariel, la vecina de Gerli que protagonizó el hecho, contó lo sucedido. Fue otro frentista quien capturó las imágenes que se viralizaron.

Sucedió en Sánchez de Bustamante y República del Líbano, en Gerli. Esa cuadra se inundó durante las últimas lluvias.

Por ello, cuando el vehículo pasó, la mujer le habló “pero el hombre no me escuchó, sonrió y aceleró”. Ella intentaba evitar que generara un oleaje que inundara más las casas.

Cuando Mariel se acercó, al hombre no le importó y aceleró sobre ella, quien se tuvo que tomar del capot del auto para no ser atropellada. Al ver esta situación, los vecinos salieron a perseguirlo para frenarlo.

“También quise ayudarlo a él porque quería pasar por una calle donde había una boca de tormenta y está todo tapado. Se le iba a quedar el auto. No sé si fue por la lluvia pero no me escuchó y arrancó”, contó la mujer.

“Solo estábamos intentando ayudar porque todo era un caos y no había nadie de Vialidad o Defensa Civil”, agregó respecto a su accionar y el de los vecinos. El hombre en cuestión manejaba un Volkswagen Suran, donde también viajaba con una acompañante.