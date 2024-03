Mercedes Ninci sufrió un violento robo en su casa

La periodista Mercedes Ninci fue víctima de un violento robo en su casa de Almagro, cuando estaba en la vivienda con sus cuatro hijos y uno de sus sobrinos.

Con el pasar de las horas, la comunicadora mostró en un video los destrozos que sufrió en su casa, donde entre tres y cuatro hombres armados forzaron la puerta del garaje para meterse en la vivienda. “Vivimos un infierno”, aseguró.

El asalto tuvo lugar en la madrugada de ayer, alrededor de la 3 de la mañana, cuando un grupo de ladrones ingresó a la vivienda de la calle Guardia Vieja tras forzar la entrada. Según relató, ya le habían intentado forzar la puerta la semana anterior.

“Vivimos un infierno. Un grupo ingresó a casa mientras dormíamos y se llevaron todo. Yo estaba con mis 4 hijos y mi sobrino que vive en casa. Estamos vivos gracias a la Virgen de los Dolores y Mama Antula”, contó Ninci en un video que subió a sus redes sociales.

“NO SABÍAMOS SI NOS MATABAN”

La periodista habló con sus compañeros de Radio Mitre y relató los hechos. “Fue un infierno en la madrugada. Estábamos todos durmiendo y de golpe empiezo a sentir gritos. Cuando salgo veo que a uno de los chicos lo bajaban de la escalera. Nos pusieron un arma, trajeron a todos y nos llevan a mi cuarto, nos tiran boca abajo y nos piden plata y oro. Tenían guantes negros”, relató.

Según contó la periodista, ella tenía un dinero que le habían prestado para pagar los gastos de un viaje de estudios que haría una de sus hijas a Alemania por una beca. También le robaron unos aros de diamante de su abuela, un reloj de oro y una cámara profesional.

Según agregó, los ladrones eran profesionales. “Yo les hablaba tranquilo y ellos me decían ‘vos tenes contactos en Comodoro Py, sos amiga de los políticos. El 6 de marzo me habían querido forzar la puerta, lo denuncié al Ministerio de Seguridad”, remarcó. “Estoy pidiendo a mis hijos que no se vayan del país, ¿cómo hago ahora? No sabíamos si nos mataban o no”, agregó la periodista.

“No hagas la denuncia, porque sabemos donde vivís vos y tus hijos y te los vamos a matar’, me dijeron”, relató angustiada Mercedes Nanci.

Cabe mencionar que en el caso interviene la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 50, a cargo del Dr. Orfila, que dispuso la intervención de la División Investigaciones Comunales 5 de la Policía de la Ciudad y la presencia de la División Rastros.