Bombazo: el Bayern Munich busca DT y tiene a Martín Demichelis en carpeta

El Bayern Múnich, equipo de la primera división del fútbol alemán, busca un reemplazante para el DT Thomas Touchel y piensa en Martín Demichelis, actualmente en River (ex jugador y ex entrenador de las juveniles del conjunto bávaro).

Pese al supuesto interés que circuló en las últimas horas, Giovane Élber, jefe de scouting de Bayern Múnich en América, fue quien se refirió a la posibilidad de que llegue el cordobés nuevamente a Alemania: "Me alegra y me encanta Martín Demichelis como entrenador, pero no creo en esta posibilidad. Están mirando otros entrenadores. Todavía no creo que esté preparado para ser el entrenador de Bayern Múnich".

Al momento de arribar a River para reemplazar a Marcelo Gallardo, los directivos le firmaron un contrato hasta el 31 de diciembre de 2025.

Vale mencionar que hace pocos días se supo también de la consulta que realizó el Barcelona por el actual entrenador "Millonario", ya que está confirmado que Xavi Hernández se irá una vez que culmine la temporada. Por el momento, todo quedó en averiguaciones.