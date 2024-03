La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

COPA DE LA LIGA

17:00 Sarmiento (J) vs Union ESPN Premium

19:00 Atl Tucuman vs Velez TNT SPORTS

19:15 Independiente vs Argentinos ESPN Premium

21:30 Talleres (C) vs River Plate TNT SPORTS

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Sevilla vs Real Sociedad ESPN/STAR +

12:15 Rayo Vallecano vs Cadiz

14:30 Getafe vs Las Palmas ESPN 2/STAR +

17:00 Valencia vs Real Madrid ESPN/STAR +

SERIE A

11:00 Udinese vs Salernitana STAR +

13:50 Torino vs Fiorentina STAR +

16:30 Monza vs Roma ESPN 2/STAR +

BUNDESLIGA

11:30 Heidenheim vs Frankfurt STAR +

11:30 Union Berlin vs B. Dortmund ESPN 2/STAR +

11:30 Mainz 05 vs Monchengladbach STAR +

11:30 Darmstadt vs Augsburgo STAR +

11:30 Bochum vs RB Leipzig STAR +

14:30 Wolfsburgo vs Stuttgart STAR +

PREMIER LEAGUE

12:00 Brentford vs Chelsea STAR +

12:00 Everton vs West Ham STAR +

12:00 Fulham vs Brighton And Hove STAR +

12:00 Newcastle vs Wolverhampton STAR +

12:00 Nottingham Forest vs Liverpool ESPN 2/STAR +

12:00 Tottenham vs Crystal Palace STAR +

14:30 Luton Town vs Aston Villa

LIGUE 1 DE FRANCIA

13:00 Reims vs Lille STAR +

17:00 Clermont vs Marsella STAR +

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

16:00 Minnesota vs Columbus Crew Apple TV

16:00 Real Salt Lake vs Los Angeles FC Apple TV

18:30 Inter Miami vs Orlando City Apple TV

21:30 Vancouver vs Charlotte FC Apple TV

22:30 St. Louis City vs New York FC Apple TV

22:30 Kansas City vs Philadelphia Apple TV

22:30 Houston Dynamo vs New York RB Apple TV

22:30 Dallas vs Montreal Apple TV

22:30 Chicago Fire vs Cincinnati Apple TV

23:30 Colorado vs Nashville SC Apple TV

PRIMERA NACIONAL

17:00 Agropecuario vs Gimnasia (J)

17:00 All Boys vs Guemes (SdE)

17:00 Tristan Suarez vs Alvarado

17:00 Estudiantes (BA) vs Almagro

17:00 Liniers vs Cañuelas

19:15 Brown (A) vs Def. de Belgrano DSPORTS / 1610

NBA

22:30 LA Lakers vs. Denver Nuggets ESPN 2/STAR +

PRIMERA "B"

17:00 Colegiales vs San Martin (B)

17:00 Flandria vs Excursionistas

17:00 Villa San Carlos vs Sacachispas

17:00 Sp. Italiano vs Merlo

17:00 Argentino (M) vs Laferrere

17:00 Dep. Armenio vs Midland

17:00 Argentino (Q) vs Fenix

17:05 Comunicaciones vs Los Andes DSPORTS / 1610

LIGA NACIONAL

11:30 Ferro vs Olímpico TYC SPORTS

EFL CHAMPIONSHIP

09:30 Huddersfield vs. Leeds United STAR +

12:00 Birmingham City vs. Cardiff City STAR +

TOP 14 DE FRANCIA

10:50 Toulouse vs. Castres STAR +

ATP 500 - DUBAI

12:00 Final ESPN 3/STAR +

LA LIGA 1-2-3 DE ESPAÑA

10:00 Eldense vs. Villarreal B DSPORTS / 1610

12:15 Espanyol vs Huesca DSPORTS / 1618

14:30 Oviedo vs Levante DSPORTS / 1618

17:00 Burgos vs. Cartagena STAR +

SUPERLIGA DE TURQUÍA

13:00 Hatayspor vs. Fenerbahce STAR +

WORLD RUGBY SEVENS SERIES

14:20 Los Angeles STAR +

SUPER RUGBY AMERICAS

15:00 Cobras Brasil vs. Selknam ESPN 3/STAR +

20:00 Dogos XV vs. Yacare XV ESPN 3/STAR +

EREDIVISIE

16:00 Vitesse vs Twente

16:45 Go Ahead vs RKC Waalwijk

17:00 Sparta R. vs AZ Alkmaar

PRIMERA D

17:00 Estrella del Sur vs Juventud Bernal

PRIMERA C

17:00 Central Cba (R) vs Argentino (R)

17:00 Mercedes vs Real Pilar

17:00 Lujan vs Sp. Barracas

19:00 Ituzaingo vs Yupanqui

NHL

17:00 St. Louis Blues vs. Minnesota Wild ESPN 4/STAR +

21:00 Buffalo Sabres vs. Vegas Golden Knights ESPN 4/STAR +

COPA LIBERTADORES SUB-20

18:00 Boca Juniors vs. Always Ready TYC SPORTS

NASCAR XFINITY SERIES

19:00 Las Vegas 300 DSPORTS MOTOR / 1614

BOXEO

22:00 Raymond Ford vs. Otabek Khoimatov ESPN 3/STAR +

ATP 500 - ACAPULCO

23:50 Final ESPN 4/STAR +