Una tarde mágica para las chicas de Santa "A" con un gran goleada, en hockey

¡Qué manera de recuperarse! Santa Bárbara "A" fue un verdadero vendaval de juego y goles para derrotar en su visita a Ciudad de Buenos Aires "A" 4 a 0, en uno de los cotejos que se encuadró en la segunda fecha del torneo Metropolitano femenino de hockey de Primera División. Cabe recordar que el equipo tricolor, dirigido técnicamente por Matías Cereceda, había perdido en el debut frente a Lomas 3 a 1.

Todo comenzó con un gol de Vicky Manuele tras un desborde por la izquierda y un centro atrás. La delantera de Las Leonas se encontraba en la puerta del arco, rodeada de compañeras y rivales, para poner el justo palo y mandar la bocha al fondo del arco: 1 a 0. El segundo llegó antes de finalizar la primera etapa con un tanto de María José Granatto, de penal, con lo que Santa se fue al descanso arriba 2 a 0 en el marcador.

En el último tramo, Santa siguió ejerciendo el dominio por lo que llegó el tercero a través de la efectividad de Agustina Capobianco por medio de un córner corto; mientras que el cuarto y último fue una verdadera joyita. Todo se inició con Majo Granatto al sacar un tiro libre en la línea de 22 metros. La capitana de Las Leonas comenzó a dribliar con la bocha cerca de la zona del medio de la cancha. Para limpiar el juego y volver a construir la jugada, Majo tocó hacia atrás. Hubo una serie de toques hasta que se la devolvieron a Granatto y a partir cambió el equipo tricolor cambió el ritmo, puso el acelerador con la aparición de Clara Nogueira por la derecha, que envió el centro al área para que Martina Marini mande la bocha a las tablas ante una defensa y una arquero impotentes que solamente atinaron a mirar. Golazo: 4 a 0 y los tres puntos para Gonnet.

En la próxima fecha, dentro de quince días -el fin de semana que viene no habrá hockey en el ámbito Metropolitano-, Santa Bárbara"A" estará recibiendo a Italiano en lo que será el primer partido en su cancha de la presente temporada.

El resto de los marcadores de la de la máxima categoría del Metro femenino fueron: Quilmes 2, San Fernando "A" 2; Vélez Sarsfield 2, SIC 2; St. Catherine 's 2, River Plate 3; Italiano 1, Banco Provincia 1 y Lomas 3, San Lorenzo de Almagro 0. La jornada se completará mañana con el cruce entre GEBA "A" y Arquitectura, en la cancha de Ciudad de Buenos Aires. A todo esto, las posiciones tienen en lo más alto a Lomas y River Plate con seis unidades.

En el duelo platense de la fecha, Estudiantes "A" venció como visitante a San Luis "B" 3 a 0, en el marco de la Primera D3. Los goles del conjunto albirrojo, dirigido técnicamente por Javier Fernández. fueron marcados por Martina Sunesen, Mercedes Diotto y Candela Safar. De este modo, el Pincha sumó los tres primeros puntos del torneo; mientras que el equipo marista todavía no cosecha unidades.

A continuación se detallan, el resto de los resultados de los equipos platenses en las diferentes categorías:

Primera B: San Cirano "A" 1, San Luis "A" 1 (Magdalena Ajargo). Primer punto que suma el equipo dirigido por Jorge Marelli.

Primera C2: Santa Bárbara "B" 2 (Celeste Zuccarelli y Dolores Dacal), Ciudad "B" 2 y Pucará "A" 1, Universitario "A" 2 (Oriana Carnevali -2-). Santa sumó el primer punto y la "U" se trajo sus primeras tres unidades.

Primera D2: Belgrano "B" 0, Santa Bárbara "D" 1 (Milagros Guanini) y Universitario "B" 1 (Josefina Salya Aguirre), C.I.S.S.A.B 3. Santa suma 4 puntos y la "U" sigue en cero.

Primera E1: Universitario "C" 2 (Justina Lozano y Florencia Rocco), San Andrés "B" 1. La "U" cosechó su segunda victoria en cadena.

Primera E3: Everton 2 (Celeste Irisarri -2-), UBA 3. El "Decano" sufrió la segunda derrota consecutiva.

Primera E4: CUBA "C" 1, Gimnasia "A" 2 (Guillermina Agudo Porras y Sasha Daiana Miranda Sanabria); Gimnasia "B" 0, Las Cañas RC 0 y Santa Bárbara "C" 1 (Marina Pulido Herrera), San Cirano "B" 1. Las Lobizonas "A" con puntaje ideal (6), la tira "B" de las albiazules se anotó su primer punto y Santa sumó segundo empate al hilo.

Primera F2: Santa Bárbara "E" 5 (Teresa Bernal -2-, Catalina Tufare -2- y María Rosario Uranga), CASA de Padua "B" 0 y Ateneo Mercedes 3, Asociación Coronel Brandsen 1. Para Santa fue la segunda victoria de manera consecutiva; mientras que Brandsen no sumó puntos en las dos fechas.

Primera F3: San Fernando "D" 1, Santa Bárbara "F" 3 (Sofía Rocha -2- y Jennifer Solange Pereyra Chamorro). Santa sumó sus primeros tres puntos.

Primera F4: Estudiantes "B" 2 (Rafaela Antonucci y Julieta Sánchez Ponce), Ferro Carril Oeste "C" 1 y GEBA "D" 1, Universitario "D" 3 (Florencia Albariño -2- y Julieta Garmendia). El Pincha cosechó su segundo éxito seguido y la "U" se mantiene invicto con 4 puntos.

Primera G1: San Luis "C" 1 (Carolina Esperanza), Boca Juniors "A" 4. El equipo marista dejó el invicto en la cancha de Asociación Coronel Brandsen; mientras que el "marista" dejó el invicto.

CABALLEROS, POR LA PRIMERA VICTORIA

A todo esto, los caballeros de Santa Bárbara "A" y Universitario buscarán mañana, desde las 16, el primer triunfo en el torneo Metropolitano de Primera División de hockey.En lo que respecta a Santa "A", que esta temporada volvió a la máxima categoría tras un fugaz paso por la Primera B, estará recibiendo a Quilmes. El equipo dirigido por Diego Cassani en la fecha inaugural igualó como local contra Banco Provincia sin goles; mientras que el "cervecero" cayó en su cancha por goleada frente a Lomas 6 a 1.

Por su parte, Universitario recibirá a Banade, en Gonnet. La "U" perdió de manera ajustada en el arranque del certamen frente al último campeón, Mitre 2 a 1, en un partido que tuvo como escenario la cancha de Ciudad de Buenos Aires. En tanto, el equipo rival también comenzó el torneo con el pie izquierdo al perder como local ante San Fernando "A" 3 a 1.

En la Primera B de Caballeros jugarán: SAG Zamora (0) vs Estudiantes (0) y Lanús (0) vs Santa Bárbara (3): mientras que en la Primera C1: QHS "B" (0) vs Gimnasia (3) y en la Primera C2: Everton (0) vs Municipalidad de La Matanza (3).

En la jornada de mañana también habrá acción el el Metro Damas Domingo con los siguientes partidos:

Zona A1: Estudiantes "C" (0) vs San Lorenzo "B" (0). Zona B2: Albatros (0) vs Deportivo Laferrere (0), en cancha de San Luis; Universitario "E" (1) vs Beromama (1) y Círculo Hebreo (0) vs Santa Bárbara "G" (3).