“Todos fueron asesinos”, aseguró la viuda de Rucci

“Aquí existieron militares y terroristas montoneros. Todos fueron asesinos”, sentenció ayer Nélida Blanca “Coca” Vaglio, viuda de José Ignacio Rucci, quien fue asesinado el 25 de septiembre de 1973, cuando era el secretario general de la CGT.

Referente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y muy cercano a Juan Domingo Perón, su muerte redundó en la ruptura de la cúpula de Montoneros con el entonces presidente.

Más de medio siglo después de aquel crimen político, uno de los más relevantes de la historia reciente, Vaglio, que rara vez habló en público del tema, decidió romper el silencio. A sus 94 años, ayer se expresó en contra de la multitudinaria movilización que el domingo conmemoró el Golpe de Estado: “Ayer (por el domingo) pasé un día terrible. Nunca pude entender por qué se borró la mitad de la historia, por qué en este país se cuenta la historia según la idea política que tengas. Yo tengo 94 años y, gracias a Dios, una buena memoria. Yo viví el terrorismo en carne propia. Ya perdí la cuenta de las veces que tenía que escaparme con mis hijos porque me llamaba José y me decía ‘agarrá un poco de ropa y a los chicos y andate para tal lado”, contó en una entrevista radial y confió que “todo este sufrimiento no lo hablé ni con mis hijos, lo llevo en el alma”.

En línea con el relato libertario, la mujer equiparó los crímenes de las juntas militares con los de las agrupaciones guerrilleras de la época: “Acá vivimos el terrorismo. Aquí no eran montoneros, eran asesinos montoneros. No tenemos que olvidarnos que aquí existieron los militares y existieron los terroristas montoneros. Todos fueron asesinos”, disparó.

También fue muy crítica del kirchnerismo por el lugar que llegó a darle en el Gobierno a algunos exdirigentes de Montoneros: “Los premiaron dándoles cargos y están viviendo dignamente en el interior y en el exterior, llenos de plata. A mí mi marido no me dejó plata, pero me dejó el orgullo del apellido, que lo decimos con la frente alta”, concluyó.