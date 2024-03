María Fernanda Callejón fue sobreseída en una de las causas que le inició su expareja, Ricky Diotto

Sabido es que, desde que se separaron se abrieron varias denuncias cruzadas. Pero, algunas se van cerrando.

Recordemos que, a mediados de 2022, María Fernanda Callejón y Ricky Diotto se separaron en medio de un escándalo. Más allá de que en el último tiempo se los pudo ver juntos, en actos vinculados a Giovanna, la hija que tienen en común, las causas por las denuncias cruzadas siguen adelante y algunas de manera muy filosa.

Aún así, en las últimas horas, hubo novedades con una de ellas, la que le había iniciado Diotto por “extorción y amenazas”. Según informaron, la actriz fue sobreseída. El denunciante puede apelar, aunque, según explicó, nada movería a la Justicia de esa decisión.

“En su momento, el ex de la famosa la había denunciado por extorsión y amenazas y según me cuentan fuentes judiciales, Fernanda ha sido sobreseída en primera instancia aunque el fallo no está firme del todo aún, pero todo indica que la decisión será esa”, dijeron desde la tele.

Asimismo, todavía hay otras cuestiones abiertas, la que le inició ella por violencia, como la división de bienes, y el régimen de comunicación, aunque esto último parecería estar algo más claro. “Además, todo el tema de familia que debe resolverse porque la Justicia en ese sentido está en un veremos aunque en los últimos meses se los ha visto a Fernanda y Ricky en mejor relación por el bien de su hija”, manifestaron quienes siguen el caso.

Sobre la división de bienes, semanas atrás se juntaron ante el juez, y estaba la posibilidad de conciliar, pero ella no fue. Hay cuestiones económicas sin resolverse, para que la nena siga manteniendo el mismo nivel de vida que antes. Se sabe que el padre de la niña estaría pagando el colegio y la prepaga, pero faltaría resolver los gastos diarios.