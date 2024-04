Inundaciones en el casco urbano: un viejo problema que pide nuevas soluciones

A inicios de febrero de 2002, un vecino de La Loma envió a las autoridades municipales una carta documento en la que sostenía que el 27 de enero de aquel año iba a quedar “guardado en nuestra memoria por la gravísima inundación que hemos padecido miles de platenses”. Y consideraba que “dicho día también señalará el punto de partida de una vida plagada por la incertidumbre, la angustia y la desesperación ante cada tormenta que se aproxime. Los recuerdos de lo vivido se mantendrán frescos por mucho tiempo, y nada ni nadie nos garantiza que no vuelva a ocurrir”. Once años después, sobrevino la peor tragedia de la Ciudad.

Pasaron otros once años, y las heridas no cicatrizaron: semanas atrás, el fantasma del cambio climático se paseó por el ejido fundacional montado sobre un impresionante diluvio, generando por doquier escenas inquietantes que remitieron a la debacle de 2013, aunque esta vez la incipiente crecida se frenó sin causar más que daños materiales. El texto redactado a inicios de siglo por Javier Dominici, aquel residente del oeste del casco urbano, se cerraba con una reflexión: “Los hechos acaecidos indudablemente no se debieron al extraordinario caudal de agua caído en poco tiempo; pudieron haberse evitado si las obras de infraestructura hubiesen estado en adecuadas condiciones”. Desde entonces, el debate acerca de lo que se hizo, lo que no, lo que se podría hacer y lo que es inevitable, sigue abierto.

El temporal de mediados del mes pasado reflotó esas incógnitas acerca de cuáles son las respuestas que se les pueden dar a los vecinos desde el ámbito de la hidráulica. ¿Tender nuevos conductos pluviales troncales y secundarios? ¿Ampliar los existentes? ¿“Dragarlos” para mantener su prestación ideal? ¿Cada cuánto? ¿Abrir nuevas bocas de tormenta y sumideros? ¿Dónde? ¿La relación entre costo y beneficio lo hace viable?

La borrasca de marzo permaneció sobre la Región durante cuatro jornadas. Llamativamente, varios puntos del casco urbano estuvieron entre los más afectados, incluso por encima de barrios periféricos que suelen padecer más estos impactos. En Barrio Norte, 11 y 47, 16 y 60, 11 y 49, 61 entre 22 y 24, 1 entre 54 y 57, 19 y 58, 47 entre 17 y 18, 43 entre 15 y 16, 12 entre 48 y 49, 22 entre 60 y 61, plaza Moreno, y muchos otros tramos, hubo cuadras inundadas, calles convertidas en canales torrentosos que arrastraron coches -los servicios especializados en limpieza de vehículos tuvieron varias semanas de saturación a partir de entonces-, y agua entrando en plantas bajas, garages y comercios.

Para empezar a entender estos fenómenos, es necesario tener en cuenta que el 70 por ciento de la superficie del cuadrado fundacional desagua en el arroyo El Gato -incluyendo los tributarios entubados Pérez y Regimiento-, y casi todo el resto va al arroyo Zoológico, en el extremo Este del ejido, soterrado desde la zona de parque Saavedra al Bosque; hay una franja marginal, sobre 72, que vierte sus excedentes en el arroyo Circunvalación, también entubado.

Las antiguas llanuras aluviales de estos cursos de agua coinciden exactamente con los lugares que más se inundan. Por ejemplo, el área comprendida entre 10, 12, 47 y 51, cuyos residentes registraron secuencias dantescas, fue alguna vez un bañado cuyas aguas terminaban en el arroyo Regimiento.

En cuanto a los desagües, existen varios conductos troncales hacia el Gato; los principales yacen bajo la calle 11 -es el más antiguo, que recolecta lo que traen los entubamientos de los arroyos Pérez y Regimiento-, la avenida 25 y la avenida 31 -el más nuevo-. También hay colectores en casi todas las avenidas -7, 13, 19-, un aliviador que va de 20 y 58 a 14 y 40, y ramales bajo las calles 40 y 61; estos últimos se construyeron hace más de una década y media. Desde entonces, el foco estuvo en la megaobra del arroyo El Gato, pero la red de tuberías menores y cientos de bocas de tormenta del Casco no experimentó grandes cambios.

sedimentos y obstrucciones

Estos drenajes menores, secundarios o terciarios en magnitud, suelen atrofiarse parcial o totalmente al acumular sedimentación que puede ser “dura” o consolidada -de larga data- o “blanda”, más reciente, con hojas, barro y basura. Desde hace años, las bocas de tormenta carecen de rejas, y muchos sumideros de tapas de cemento. Para peor, las conexiones clandestinas agregan efluentes cloacales que recargan el sistema.

“Hay sectores que por su planialtimetría están más expuestos a los anegamientos, porque son los puntos más bajos del terreno, pero el mantenimiento de la trama de desagües es clave para atenuarlos y acortarlos” analiza el ingeniero hidráulico y civil Claudio Velazco: “Muchos de los conductos, llamémoslos terciarios, que son circulares y tienen un diámetro interno de 80 centímetros, es muy posible -porque se ha dado en otros distritos-, que tengan su eficiencia reducida a la mitad o a un treinta por ciento; la acumulación de sedimentos es grande en esta zona”.

Los drenajes menores suelen atrofiarse parcial o totalmente al acumular sedimentos

“La presencia de camiones desobstructores, como los que se suelen ver después de las grandes lluvias junto a las bocas de tormenta y tapas de registro, es muy bienvenida” hace notar Velazco: “pero un proyecto integral de mantenimiento y limpieza, sobre todo de los caños de menores secciones, tendría que involucrar a una decena de equipos trabajando en forma permanente y sistemática, todos los días del año, de ocho a diez horas. Estamos hablando de cientos de kilómetros de tendidos subterráneos. Si se llegaran a limpiar a fondo, se podrían mantener luego con un cronograma menos intensivo”.

OBRAS Y PROTOCOLOS

“En el plan de obras hidráulicas que se diseñó para la Región después de 2013, está contemplada la ampliación de conductos troncales, como los de las calles 15 y 17, y la construcción de un derivador en avenida 32, trabajos que beneficiarían tanto al Casco como a Tolosa y Ringuelet” advierte Alejandro Albano, integrante del espacio Inundados La Plata: “aún así, siempre vamos a estar complicados porque la ciudad se hizo sobre arroyos bastante caudalosos; por eso son importantes los desagües pero también los sistemas de mitigación, asistencia y alerta temprana”.

“Con todo, hay que verificar cómo están los conductos” hace hincapié el referente vecinal: “desde la inundación nunca se llegó a hacer un estudio sistemático de cómo están las distintas redes pluviales, si hay obstrucciones, rajaduras, desmoronamientos, interferencias de servicios, filtraciones... Detectar esas anomalías permitiría encarar una agenda de recomposición; por supuesto, en las mesas de trabajo en que tengan voz los distintos sectores se determinarán prioridades en función de los recursos limitados que tiene la Municipalidad, en un marco económico que es desfavorable”.

EL CLIMA, PROTAGONISTA

En cualquier caso, todos los expertos coinciden en que hay veces en que las obras, cualesquiera sean, resultan sobrepasadas. Y desde ese punto de vista abordó las explicaciones del episodio más reciente la Comuna, aludiendo a “los 123 milímetros que cayeron en un día, y 183 en dos, cuadruplicando el nivel para un sistema ‘desarrollado’”. El propio intendente Julio Alak sostuvo que “las ciudades mejor preparadas pueden recibir 30 milímetros cada sesenta minutos, y hubo dos horas seguidas en que se multiplicó por cuatro esa cifra”. En total, el meteoro descargó 253 milímetros, más del doble de lo que suele llover durante el mes de marzo.

En el mismo sentido, el informe realizado por Hidráulica de la UNLP post inundación de 2013 plantea que “prácticamente todas las obras de la red de desagües la región fueron planteadas para tormentas de dos a cinco años de recurrencia, equivalentes a precipitaciones de 35 y 55 milímetros, respectivamente, en una hora; en la tormenta de 2013 hubo una hora en la que cayeron 128 milímetros”.

“Son importantes los desagües pero también los planes de mitigación y alerta temprana”

El trabajo consigna que nuestra ciudad no ha tenido una tradición de acompañar el crecimiento urbano con un plan de desagües integral, pero aclara que para las tormentas extremas “no resulta viable económicamente el planteo de obras para controlar las inundaciones” y ejemplifica que aquel fatídico 2 de abril la existencia o no de la red de desagües pluviales sólo hubiera influido en un 10 por ciento en el impacto del temporal.

En la mirada de Claudio Velazco, “la lluvia que acaba de generar inundaciones y anegamientos para nada es comparable con una tormenta como la del trágico 2 de abril del 2013, sino más bien con la del 27 de enero de 2002. Ahora, los desagües colapsaron con una precipitación de 50 mm. en 30 minutos, lo que revela que las obras hidráulicas construidas en los últimos tiempos no estuvieron a la altura, al carecer de obras adicionales, que además deberían contemplar magnitudes de tormentas acordes con el cambio climático en marcha”.

“Los que vivimos en La Plata, y llevamos algunas canas encima, sabemos por experiencia que el sistema de desagües nunca soportó lluvias de más de 40 milímetros” repasa el experto: “por eso creo necesaria la construcción de nuevos derivadores en las calles 4 y 15, y la readecuación y ampliación de conductos existentes en calles 5, 11, 18, 19 y 25. La inversión mínima para armonizar lo que ya se ejecutó con el plan de obras que propongo es fuerte, del orden de los U$S200 millones”.

mapa de riesgo

Actualmente, los planos que permiten identificar lugares anegables, vías de ingreso y escape, puntos de encuentro ante emergencias y otros datos indispensables, se encuentran en la página web https://riesgo.laplata.gob.ar, listos para ser vistos, descargados o impresos. Establecidos por la UNLP y el municipio, estos detallados “mapas de riesgo” deben actualizarse con frecuencia en un contexto meteorológico en el que las tormentas excepcionales empiezan a convertirse en la regla.

Según se precisó, el mapa de peligrosidad corresponde “a una simulación de una tormenta de diseño de 365.5 milímetros, con una duración de seis horas y aplicada en todas las cuencas que abarca el partido de La Plata” -una simultaneidad poco probable-, “cuyas características superan en severidad a la tormenta de mayor registro de la historia platense, que fue la del 2 de abril de 2013, para posicionarnos del lado de la seguridad en materia de prevención”.