Martín Demichelis tras la derrota de River: "Nos deberíamos haber llevado mínimo un empate"

El técnico de River, Martín Demichelis, habló este viernes en conferencia de prensa tras la caída de su equipo ante Huracán por 1 a 0, en el Tomás Adolfo Ducó, en Parque Patricios.

Cuando fue consultado sobre si fue uno de las producciones más flojas del equipo en el torneo, analizó: "Desde el resultado sí, porque fue el primer partido que perdimos en lo que va de la Copa de la Liga. Arrancamos bien los primeros 15 minutos y después nos fuimos desdibujando. Estuvimos imprecisos, erráticos".

"En el segundo tiempo fuimos un mejor equipo, generamos mucho más, no concretamos las que tuvimos y en una falta ofensiva nos agarran de contra. De las pocas que tuvo Huracán en el segundo tiempo nos concretó y nos ganó. Nos deberíamos haber llevado mínimo un empate, pero la realidad es que nos vamos a casa con nada", agregó.

Luego habló de los rendimientos individuales de sus jugadores y dejó en claro: "“Eso se habla puertas adentro. Se intentan corregir, mejorar, algunos sostener. Prefiero hablar de lo que es el funcionamiento del equipo”.

Por último, manifestó: "Necesitamos que el equipo esté mejor en varias cosas. Si el equipo funciona mejor en todas las líneas, y me refiero también en los aspectos ofensivos y defensivos, las individuales van a estar mucho mejor. No necesitamos sólo de Echeverri. Necesitamos de los once que estén en el campo y los cinco que ingresen en cada partido”.