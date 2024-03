La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

COPA DE LA LIGA

17:00 Boca Juniors vs San Lorenzo ESPN Premium

19:00 Central Cba (SdE) vs Racing Club TNT SPORTS

21:00 Talleres (C) vs Veléz ESPN Premium

SERIE A

08:30 Napoli vs. Atalanta ESPN 2/STAR +

11:00 Genoa vs. Frosinone STAR +

11:00 Torino vs. Monza STAR +

14:05 Lazio vs. Juventus ESPN/STAR +

16:30 Fiorentina vs. Milan ESPN 3/STAR +

PREMIER LEAGUE

09:30 Newcastle vs. West Ham ESPN/STAR +

12:00 Chelsea vs. Burnley ESPN/STAR +

12:00 Bournemouth vs. Everton STAR +

12:00 Nottingham Forest vs. Crystal Palace STAR +

12:00 Sheffield United vs. Fulham STAR +

12:00 Tottenham vs. Luton Town STAR +

14:30 Aston Villa vs. Wolverhampton ESPN 3/STAR +

17:00 Brentford vs. Manchester United STAR +

BUNDESLIGA

11:30 Bayer Leverkusen vs. Hoffenheim ESPN/STAR +

11:30 Borussia Monchengladbach vs. Freiburg STAR +

11:30 Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin STAR +

11:30 RB Leipzig vs. Mainz 05 STAR +

11:30 Werder Bremen vs. Wolfsburg STAR +

14:30 Bayern Munich vs. Borussia Dortmund ESPN 2/STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

13:00 Metz vs. Mónaco STAR +

17:00 Lyon vs. Reims STAR +

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

15:00 Philadelphia vs Minnesota Apple TV

17:00 Colorado vs Los Angeles FC Apple TV

20:30 Nashville SC vs Columbus Crew Apple TV

20:30 Houston Dynamo vs SJ Earthquakes Apple TV

20:30 Austin FC vs Dallas Apple TV

20:30 Toronto FC vs Kansas City Apple TV

20:30 Orlando City vs New York RB Apple TV

20:30 Inter Miami vs New York FC Apple TV

20:30 DC United vs Montreal Apple TV

20:30 Charlotte FC vs Cincinnati Apple TV

22:30 Real Salt Lake vs St. Louis City Apple TV

23:30 Vancouver vs Portland Timbers Apple TV

23:30 L.A. Galaxy vs Seattle Sounders Apple TV

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Getafe vs Sevilla DSPORTS / 1610

12:15 Almería vs Osasuna DSPORTS / 1610

14:30 Valencia vs Mallorca DSPORTS / 1610

17:00 Barcelona vs. Las Palmas ESPN 2/STAR +

PRIMERA DIVISIÓN "A" (FÚTBOL FEMENINO)

11:00 S.A.T. vs Newell's

15:00 Rosario Central vs Huracán

15:00 Ferro vs UAI Urquiza

15:00 Racing Club vs San Luis FC

PRIMERA NACIONAL

13:05 Arsenal vs Chacarita TYC SPORTS

15:05 Gimnasia (M) vs Colón TYC SPORTS

16:00 Tristán Suarez vs Ferro

16:00 Almagro vs Atl Rafaela

16:00 Temperley vs Def. Unidos

PRIMERA "B"

15:30 Acassuso vs Villa Dálmine

15:30 UAI Urquiza vs Sacachispas

15:30 Colegiales vs Merlo

15:30 Villa San Carlos vs Los Andes

15:30 Sp. Italiano vs Midland

15:30 Argentino (M) vs Fenix

15:30 Comunicaciones vs Dep. Armenio

16:40 San Martin (B) vs Excursionistas DSPORTS / 1610

LIGA NACIONAL

11:00 San Martín de Corrientes vs. Quimsa TYC SPORTS

21:00 Obras vs. Instituto DSPORTS / 1610

ESPN KNOCKOUT

21:00 Tim Tszyu vs. Sebastián Fundora ESPN 2/STAR +

UFC

23:00 Erin Bianchfield vs. Manon Fiorot STAR +

SUPERLIGA INGLESA FEMENINA

09:20 Liverpool vs. Manchester City ESPN 3/STAR +

WORLD RALLY CHAMPIONSHIP

09:30 Rally de Kenia - Bloque 3 DSPORTS MOTOR / 1614

PRIMERA C

11:00 Yupanqui vs Puerto Nuevo

15:05 El Porvenir vs Gral. Lamadrid

15:30 Argentino (R) vs Central Ballester

15:30 Atlas vs Victoriano Arenas

19:00 Real Pilar vs Claypole

TOP 14 DE FRANCIA

11:00 Montpellier vs. Paris ESPN 4/STAR +

13:00 Racing 92 vs. Clermont STAR +

17:00 Toulouse vs. Paloise STAR +

PREMIERSHIP RUGBY (INGLATERRA)

12:00 Harlequins vs. Bath Rugby STAR +

LA LIGA 1-2-3 DE ESPAÑA

10:00 Valladolid vs. Levante DSPORTS / 1618

12:15 Eibar vs. Eldense STAR +

12:15 Leganés vs. Cartagena STAR +

12:15 FC Andorra vs. Mirandés DSPORTS / 1618

14:30 Albacete vs. Huesca DSPORTS / 1618

14:30 Sporting vs. Racing de Santander DSPORTS / 1618

EREDIVISIE

08:30 PEC Zwolle vs. Ajax ESPN 4/STAR +

12:30 NEC vs PSV STAR +

NASCAR XFINITY SERIES

14:30 Richmond DSPORTS MOTOR / 1614

WTA 1000 - MIAMI

16:00 Final Femenina ESPN 4/STAR +

TORNEO FEDERAL A

16:00 Dep. Rincon vs Kimberley (MdP)

16:30 Villa Mitre (BB) vs Sansinena (GC)

16:30 Argentino (MM) vs Ciudad Bolivar

16:30 Crucero (M) vs Sarmiento (R)

19:00 Santamarina vs Germinal (R)

19:00 Union (S) vs Sarmiento (LB)

PRO LEAGUE (LIGA DE BÉLGICA)

16:30 Anderlecht vs. Royal Antwerp FOX SPORTS

BOXEO

22:00 Pablo Corzo vs. Gaspar Fernández TYC SPORTS