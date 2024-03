La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

COPA DE LA LIGA

16:00 Sarmiento vs. Newell's TNT SPORTS

16:00 Gimnasia vs. Riestra ESPN Premium

18:30 Independiente vs. Atlético Tucumán ESPN Premium

21:00 Independiente Rivadavia vs. Banfield TNT SPORTS

LIGUE 1 DE FRANCIA

08:50 Lorient vs. Brest STAR +

11:55 Strasbourg vs. Rennais ESPN 2/STAR +

15:30 Olympique Marseille vs. PSG ESPN/STAR +

PREMIER LEAGUE

09:50 Liverpool vs. Brighton ESPN/STAR +

12:15 Manchester City vs. Arsenal ESPN/STAR +

LIGA DE ESPAÑA

09:50 Celta vs. Rayo Vallecano ESPN 2/STAR +

11:15 Girona vs. Betis DSPORTS / 1610

14:20 Alavés vs. Real Sociedad ESPN 3/STAR +

16:00 Real Madrid vs. Athletic de Bilbao DSPORTS / 1610

BUNDESLIGA

10:20 Augsburg vs. Koln ESPN 3/STAR +

12:20 Stuttgart vs. Heidenheim 1846 STAR +

14:20 Bochum vs. SV Darmstadt 98 STAR +

PRIMERA NACIONAL

15:30 Nueva Chicago vs. Almirante Brown TYC SPORTS

17:45 All Boys vs. San Miguel TYC SPORTS

20:00 Deportivo Morón vs. Atlanta TYC SPORTS

EREDIVISIE

10:20 Feyenoord vs. Utrecht STAR +

PREMIERSHIP INGLESA

10:20 Sale Sharks vs. Exeter Chiefs ESPN 3/STAR +

PRIMERA C

15:30 El Porvenir vs Lamadrid DSPORTS+ / 1613

ATP 1000 - MIAMI

16:00 Final Masculina ESPN 2/STAR +

TORNEO FEDERAL A

17:00 Sol de América vs. San Martín de Formosa DSPORTS 2 / 1612

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

20:00 Los Angeles Dodgers vs. St. Louis Cardinals ESPN 2/STAR +

NASCAR CUP SERIES

20:00 Richmond DSPORTS MOTOR / 1614

MAJOR LEAGUE RUGBY

20:55 Miami Sharks vs. San Diego Legion STAR +