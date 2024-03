Una senadora provincial, la nueva "Chocolate" Rigau: los vínculos con la Región

La Justicia investiga un nuevo caso del estilo "Chocolate" Rigau, pero esta vez la protagonista es nada menos que una senadora bonaerense de Juntos por el Cambio, acusada de designar de manera irregular a personas como trabajadores en la Legislatura, quedarse con parte de lo que cobraban, pero también de realizar movimientos de dinero on line de todo tipo: transferencias, depósitos, pagos de servicios personales, compra de moneda extranjera e incluso inversiones.

Según publica Clarín, parte del dinero obtenido estafando las arcas de la provincia de Buenos Aires era reinvertido. La legisladora apuntada es Flavia Delmonte, del Partido de la Costa, quien cumple su segundo mandato como senadora, y el caso tiene implicancia en la Región y no sólo porque se trata del Senado provincial.

Además de Delmonte, la Justicia está investigando a su asesor, Kevin Alan Razimoff, y a Gonzalo Javier Torrijo Fuertes, empleados de la Cámara de Diputados bonaerense. Entre los tres registraban a personas como que cumplían tareas en el Senado, quedándose con gran parte de los salarios que percibían, cuando en realidad no lo eran y ni realizaban esas funciones.

La investigación no es reciente, tiene más de dos años, y comienza a partir de la denuncia que formuló una de las personas utilizadas para tal maniobra. Hasta el momento hay elementos que demostrarían que al menos seis personas fueron utilizadas para tal fin, entre ellas una que vive en Punta Lara y otra que es nada menos que la presidenta del bloque de la UCR en el Concejo Deliberante de Mar del Plata, Marianela Romero.

Con lo obtenido hasta ahora, el fiscal a cargo de la UFIJ Nº4 de Dolores, especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Mario Rafael Pérez, logró que el juez de Garantías de Villa Gesell, David Mancinelli, actualmente subrogando el Juzgado de Garantías Nº4 de Dolores, a cargo de Diego Olivera Zapiola, avalara la investigación y solicitara el desafuero de Delmonte para citarla a declaración indagatoria. Los implicados están acusados del delito de "defraudación contra la administración pública".

Las indagatorias iban a tener esta semana, pero las defensas de los acusados lograron postergarlas para interiorizarse en la causa.

Tamara Yanina Arce, una de los supuestos empleados del Senado, fue quien denunció ante la Justicia después que le solicitara a Delmonte los recibos de sueldos para presentar en IOMA ante la necesidad de llevar adelante un tratamiento médico. La negativa de la senadora hizo que Arce fuera a la Legislatura a solicitar la documentación. No sólo no se la dieron, sino que Delmonte hizo un escándalo, por lo que le pidió que le diera de baja a ese vínculo laboral que había comenzado en abril de 2019. Se retiró con la certeza que habían procedido con lo requerido, pero no fue así.

Arce relató que un día se comunicaron desde el Banco Provincia para informarle que estaban gestionando un préstamo por $270.000 a pagar en 72 cuotas a su nombre. Sin embargo, no era ella quien lo había solicitado sino, según relató, Delmonte y los demás implicados a través de su home banking, por lo que era evidente que no habían dado de baja su vínculo laboral con el Senado, seguían cobrando y encima gestionaban otros productos que le podían generar un mayor perjuicio. Eso surgió en medio de la negativa que recibió de parte de ANSeS a que uno de sus hijos percibiera un IFE por lo que ella ganaba. Investigó y detectó que toda la operatoria continuaba como siempre. Y los denunció.

Sin nueva fecha para la indagatoria, el abogado de Arce tiene previsto solicitar que sea antes del 22 de marzo, fecha en la que Razimoff, asesor de la senadora Delmonte, tiene previsto viajar a España. Delmonte tiene fueros por ser legisladora, pero Razimoff no, por lo que podría quedar detenido luego de prestar declaración.