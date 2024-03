Susto mayúsculo para Sofía Martínez: un hombre la espera a la salida del trabajo

Susto importante para Sofía Martínez, que contó el mal momento que vivió a la salida del trabajo con una especie de acosador: en la puerta de la radio, una persona apareció tres días seguidos para esperarla y pedirle el número de teléfono. Incluso quiso acompañarla al auto y tuvo otras actitudes que incomodaron a la periodista.

“Nunca me había pasado. La realidad es que no sé bien cómo actuar en estos casos”, se sinceró la columnista de “Perros de la calle”, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff. “Ya la semana vino dos días una persona preguntando especialmente por mí, queriéndome acompañar al auto, pidiéndome el teléfono. Con una mirada que un poco, por lo menos a mí, me asustó”, agregó.

Sofi contó que la persona “me llamó, quería hablar conmigo. Pero la realidad es que no sé bien para qué, o cuál es la intención. Quizás es un susto, para estar atento”.

Al principio, relató, “fue buena onda. Me llamó la atención que me pidiera el teléfono. Le dije que me escribiera por las redes sociales, y ahí medio que ‘¿por qué no? Dejame acompañarte al auto’”. Ya ahí, dice Sofi, “fue medio invasivo”.

Sofi se excusó, e hizo tiempo en un kiosco esperando que se fuera. “Un susto”. Pero la cosa siguió. Al otro día volvió a aparecer, y de nuevo el pasado lunes. Entonces, Sofi le pidió que la acompañara hasta su vehículo para poder persuadirlo y evitar otro encuentro incómodo.

“Siempre hay que estar atento”, marcó Sofi, que anda separada pero siempre a punto de volver con su pareja, el periodista Diego Leuco.

“Para mí, no es solamente estar atento, también hablar con las personas que te rodean, con el de seguridad que está en la puerta, que en la radio estén al tanto. Vale para mí y para cualquier persona que lo puede vivir en sus trabajos. Lamentablemente nadie está libre de que le pase”, concluyó la periodista deportiva.