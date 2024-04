Estudiantes pierde a una pieza clave en el ataque de cara al debut en la Copa Libertadores

Eduardo Domínguez no podrá contar con uno de sus jugadores más rendidores en el último tiempo de cara al debut en la Copa Libertadores frente a Huachipato el próximo miércoles en Chile. Edwuin Cetré adeuda una fecha de suspensión tras recibir una sanción de dos fechas cuando jugaba en Deportivo Independiente Medellín.

Cuando parecía que armaba las valijas e integraba el equipo titular, se conoció que aún resta un partido y recién volverá a estar disponible en la segunda fecha ante The Strongest en UNO. De esta forma, Eduardo Domínguez buscará en los últimos ensayos a su reemplazante.

En ese marco, se suma a la ausencia de Guido Carrillo que podría tener dengue, dado que en los últimos dos días no ha podido entrenar en el Country Club de City Bell, y a la de Gastón Benedetti que continúa recuperándose de dengue. El entrenador Domínguez remarcó esta mañana en conferencia de prensa : "Guido ahora está en cama, no se sabe si tiene dengue. Hace dos días que no viene a entrenar. Está en duda para viajar a Chile por el partido de Copa Libertadores. Hubo diez días que Gastón (por Benedetti) estuvo inactivo y esperemos que para el sábado pueda estar a disposición".

El primer rival del Pincha en la Zona C jugó el sábado y no pasó del empate 0-0 como local ante la Universidad Católica. En dicho encuentro el DT Javier Sanguinetti utilizó a todos sus jugadores titulares, no guardó a ninguno.

Estudiantes y un bajón futbolístico que lo complica

Estudiantes inició la fecha 12 en el tercer puesto y con un partido jugado menos que el resto. Terminó la jornada en el séptimo lugar y con más dudas que certezas. La Copa de la Liga le dejó al equipo albirrojo una fecha negra. Negrísima.

Las victorias de Boca, Racing y Newell’s lo golpearon fuerte. Más que eso, lo marginaron en la tabla de la zona B, en la que hasta hace cuatro fechas tenía media clasificación bajo el brazo, sobre todo después de ganarle en Mendoza a Godoy Cruz, un resultado que parecía allanarle el camino hacia los cuartos de final.