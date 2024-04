Estudiantes y un bajón futbolístico en el peor momento del torneo

Estudiantes inició la fecha 12 en el tercer puesto y con un partido jugado menos que el resto. Terminó la jornada en el séptimo lugar y con más dudas que certezas. La Copa de la Liga le dejó al equipo albirrojo una fecha negra. Negrísima.

Las victorias de Boca, Racing y Newell’s lo golpearon fuerte. Más que eso, lo marginaron en la tabla de la zona B, en la que hasta hace cuatro fechas tenía media clasificación bajo el brazo, sobre todo después de ganarle en Mendoza a Godoy Cruz, un resultado que parecía allanarle el camino hacia los cuartos de final.

Ahora, de repente, todo cambió. En realidad no tan de repente, ya que lleva tres derrotas en fila en el torneo y cuatro si se suma la de River por la Supercopa. Por eso ya no está dentro de la zona de confort sino todo lo contrario: obligado a conseguir resultados positivos para volver a creer en sí mismo.

De todos modos el panorama oscuro tiene una luz en costado del camino: es que si Estudiantes gana su partido pendiente contra Boca (60 minutos) se meterá en zona de clasificación a los cuartos de final, al menos de manera momentánea. Difícil por el nivel futbolístico pero probable por lo indescifrable del fútbol argentino.

Ahora bien, ¿cuándo se jugará ese partido? El Xeneize tiene por delante un partido bravo en la altura de Potosí y lo espera el sábado 6 de abril una final en Rosario ante Newell’s. Por eso los dos clubes podrían patear la pelota para después del torneo que tal vez entre ellos definan quién es el cuarto clasificado. Hasta antes de ese encuentro al Pincha le servía el empate, hoy sumar un punto lo favorece al Xeneize.

Pero como los rivales que tiene Estudiantes en esta Copa de la Liga se tienen que enfrentar entre sí, el Pincha sigue con chances. Para eso se descarta que necesita sumar los tres puntos la próxima jornada . Y está obligado a derrotar a Boca o Lanús. No puede perder con ninguno de los dos. Seguramente con siete puntos le alcanzará para meterse en los playoffs y evitar que el balance sea pobre.

Pero claro, para eso tendrá que mejorar desde lo futbolístico porque el equipo entró en un bajón pronunciado que le hizo perder puntos en partidos muy accesibles, como Platense como local y Sarmiento en Junín. Ahora esos puntos son los que les están faltando para entrar en zona de clasificación.

Para colmo pasado mañana empezará a disputar la Libertadores. Será en Talcahuano, Chile, de visitante contra Huachipato. Y en la semana siguiente se jugará a todo o nada contra The Strongest como local. Si no quiere complicarse en la Copa tendrá que ganar los dos o hacerlo en UNO y sumar en Chile.

El primer rival del Pincha en la Zona C jugó el sábado y no pasó del empate 0-0 como local ante la Universidad Católica. En dicho encuentro el DT Javier Sanguinetti utilizó a todos sus jugadores titulares, no guardó a ninguno.

En tanto, el sábado Gremio igualó como visitante 0-0 con Juventude por la primera final del torneo Gaúcho y The Strongest postergó su partido con Real Santa Cruz, como es tradición en Bolivia para los equipos que juegan torneos internacionales.

HABLA EDUARDO DOMÍNGUEZ ANTES DEL VIAJE A CHILE

Este mediodía desde las 12.30 en la Sala de Prensa Roberto Sbarra del Country Club se desarrollará la conferencia de prensa del entrenador albirrojo Eduardo Domínguez en la antesala del viaje a Chile para el debut en la Copa Libertadores. La delegación viajará el mañana por la mañana.

SE PRESENTÓ LA LISTA DEL OFICIALISMO

Estudiantes hizo presentó ayer el listado de los 28 nombres de la Comisión Directiva que asumirá funciones el sábado 6 de abril, ya que no hubo otra presentación en la Justicia Electoral. La misma tiene a Juan Sebastián Verón; Martín Gorostegui, Pascual Caiella y Christian Spagnolo como sus vicepresidentes. En total fueron 10 los dirigentes que no seguirán (Prates, Angeleri, Valente, Aldacourrou, Álvarez Gelves, García Olivares, Curti, Vázquez Mangano, Ciccora y Carbonari) y 10 los que ocuparán sus lugares ( Guillermo Willi, Alberto Willi, Adrián D’Amario, Ramiro Segovia, Eduardo Goncalves, Patricio Lorente, Aldo Podestá, Rolando Goldman, María Laura Serantes y Mariana Lopisi).