Huachipato vs Estudiantes Copa Libertadores 2024.- Eduardo Domínguez reveló que Guido Carrillo podría tener dengue: "Hace dos días que no entrena"

A horas del debut de Estudiantes en la Copa Libertadores 2024 frente a Huachipato en Chile, el técnico albirrojo Eduardo Domínguez brinda este mediodía una conferencia de prensa en el country de City Bell. Con cuatro derrotas consecutivas en su haber, y ya fuera del lote de los cuatro equipos clasificados para disputar las instancias finales de la Copa de la Liga aunque con chances a falta de dos fechas y el suspendido con Boca, el Pincha necesita imperiosamente un triunfo para volver a levantar cabeza y arrancar el certamen continental con el pie derecho.

El DT explica los motivos del bajón que sufrió su equipo en los últimos encuentros y da precisiones de cómo encarará el choque con los chilenos, en la búsqueda de una victoria que le de aire en el inicio de una copa de la cual es tetracampeón.

Pero además reveló que Guido Carrillo podría tener dengue y sería baja. "Guido ahora está en cama, no se sabe si tiene dengue. Hace dos días que no viene a entrenar. Está en duda para viajar a Chile por el partido de Copa Libertadores", sostuvo Domínguez.

Las frases salientes del entrenador albirrojo:

- "Siento que estamos bien. Que el grupo está bien. No lo podemos reflejar en resultados pero estamos esperando este momento. Creemos en nuestras fuerzas. Este inicio de copa nos entusiasma. Tenemos toda la ilusión de ir y traernos los 3 puntos. Va a ser un primer partido atractivo para empezar a ver a dónde estamos".

- "Estuvimos trabajando estos días en las situaciones de gol. Nos cuesta generar, pero porque equivocamos el camino. Tenemos que ser más agresivos en esas situaciones".

- "Va a haber partidos que vamos a necesitar optimizar los recursos que tenemos. Y otros que el desgaste sea de los más grandes, como Sosa y Enzo Pérez. No me ato a nada. Muchas veces sale, otras no, pero de eso se trata. Busco generar lo que siento. Pero no tenemos la verdad y nos podemos equivocar. A veces el jugador resuelve y a veces es la inversa".

- "Siempre están las posibilidades. A medida que pasen los partidos, vamos a tomar las decisiones dependiendo del rival y el correr de los partidos".

- "Hubo diez días que Gastón (por Benedetti) estuvo inactivo y esperemos que para el sábado pueda estar a disposición".

- Sobre Javier Altamirano respondió: "No está muy clara su situación y lo incluimos porque es parte del equipo".

- "A los chicos hay que hablarles sobre el lugar que ocupan. Creemos en lo que hacemos pero no nos está alcanzando. No somos esto, pero tenemos que aceptar la realidad".

- "Lo que nos está sucediendo es algo atípico. Yo no me siento inestable, me siento bien. El Club me lo hace saber, el grupo me lo hace saber".

- "No podemos esperar que la gente nos empuje, tiene que ser a la inversa. Estamos pasando un momento que no es propicio y no nos gusta. Nos acostumbramos a otra cosa. Nos exigimos de otra manera"

- "Este año no vemos tan firme a Nicolás Fernández. Cuando vuelva a recuperar la firmeza lo vamos a tener en consideración. En la seguidilla lo vamos a tener en cuenta".

- "Sabemos lo que significa Sebastián (por Verón) en el club. Que el se quiera involucrar nuevamente me pone muy contento. Eso nos va a empujar y a estar en sintonía".