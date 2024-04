Conmovedor mensaje de Luciana Rubinska a Emiliano Pinsón que transita un complicado momento de salud

Luciana Rubinska, angustiada por la situación que debe enfrentar su colega y amigo, escribió unas breves pero significativas palabras de aliento. Así, hace unos días, Emiliano Pinsón se despidió de su programa de radio porque el mal de Parkinson que padece ha empeorado.

Ahora, según contó, los últimos estudios no le habían dado bien y sentía que debía poner todas sus energías en el descansar, alimentarse bien, tomar la medicación y hacer los ejercicios indicados por sus médicos con calma. "Mis músculos se van atrofiando en todo el cuerpo, pierden fuerza y es muy invasivo", relató.

Entonces, enterada de su situación y conmovida por lo que le toca vivir a su colega, Luciana Rubinska le dedicó unas palabras en sus redes sociales. "Ojalá todos tengan la fortuna de tener un Emi en sus vidas. Te amo amigo. En las buenas y en las malas más. Fuerza". Sin dudas, un gesto especial que su amigo valoró muchísimo porque, tal como él mismo dijo, sus afectos son por estos días, el mayor sostén.

En este contexto, vale recordar que, en su despedida de la radio, contó que el mal de Parkinson que padece él es 'atípico' y a diferencia del otro, no puede operarse porque la base del problema se encuentra en el cerebelo. "No sé si ese va a ser mi final, voy a tratar que no, pero puede pasar. Yo no me quiero jubilar pero a esta altura, quiero estar con mi mujer".

También dijo que buscará la manera de seguir haciendo algunas cosas en tele o en radio pero sin la presión de la diaria. "No quiero dar lástima, voy a tratar de pelear como tantos otros han peleado y enfrentar al Parkinson de la mejor manera", señaló Emiliano.