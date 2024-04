¿Más contaminación en el Ceamse? Una ONG ambiental de La Plata denunció un nuevo módulo de relleno ilegal

La ONG Nuevo Ambiente denunció la extensión de un nuevo módulo encubierto en el relleno perteneciente al CEAMSE en la localidad de Punta Lara, en Ensenada, violando acuerdos judiciales homologados por la Suprema Corte de Justicia ante demandas realizadas por la propia Organización Ambiental de la Región.

Desde la ONG advirtieron que "desde el mes de noviembre del 2023 se viene observando la construcción de grandes terraplenados de unos 15 metros de altura aproximadamente, en forma paralela al Diagonal 74 que une La Plata con Punta Lara y que forma parte del predio de la Ceamse".

Este terraplenado -continuaron- se encuentra aproximadamente a 100 metros de la Diagonal, por lo cual se puede visualizar fácilmente desde el exterior.

Nuevo Ambiento recordó que "el propio acuerdo judicial vigente y por el cual Nuevo Ambiente con otras organizaciones habían trabajado para que sea homologado por el tribunal mayor, entre sus puntos y logros contemplaba el no ingreso de residuos sólidos de distritos a mas de 30 Km como es el caso de Florencio Varela y Berazategui (cuyos municipios en su momento habían acordado con el Ceamse y la actual intendencia municipal el ingreso de residuos), la conformación de zonas buffer (cordón vegetal para minimizar contaminación visual y aérea), construcción de una bicisenda en Diagonal (hasta el momento no cumplido por la Ceamse), y la no ampliación del relleno".

En la denuncia señalaron que "estamos observando como el denominado frente de relleno (lugar actual de vuelco de los residuos sólidos que se entierran en el Ceamse), viene avanzando hacia el terraplenado que habíamos denunciado hace unos meses y que también había sido advertido por concejales de la oposición de Ensenada (C. DIL y F. Iveli) durante noviembre 2023 quienes realizaron una presentación ante la Ceamse".

La ONG afirmó que "este avance es sin lugar a dudas una ampliación ilegal del relleno, ya que lo consideramos como nuevo modulo a pesar de las negaciones del propio Ceamse sobre la construcción del terraplenado que fue advertido oportunamente".

"Recordemos que los RSU generados por los vecinos de La Plata, Berisso, Ensenada y Magdalena sumado los privados industriales son los que ingresan al predio ubicado en Punta Lara, - manifestaron desde la ONG nuevo ambiente - y ante esta situación en cuanto la ampliación no hace más que incrementar la contaminación existente y pone a la luz que no se mejoro la gestión integral de los RSU (residuos Sólidos Urbanos) en La Plata, mientras que en Ensenada solo separan los vecinos del Barrio Villa del Plata quienes desde el 2010 realizan la separación de los RSU reciclables, mientras que en el resto de la mencionada ciudad y Berisso no se aplica ninguna política oficial, sólo queda al voluntarismo de vecinos", plantearon.

En la denuncia aseguraron que "a la Ceamse siempre hay que controlarla regularmente, ya que tiene estas prácticas de avanzar con cuestiones que no están permitidas, como es este caso, y que ya poseen sentencias y acordadas judiciales conseguidas por la Organización ambiental y los vecinos de Punta Lara que formaban la Asamblea No + CEAMSE por el año 2009".