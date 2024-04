Picante respuesta de Norberto Marcos respecto si el noviazgo de Javier Milei y Fátima Florez había sido una "pantalla"

Recordemos que, el productor teatral Norberto Marcos fue marido de Fátima Florez durante veinte años. Y que, el pasado viernes, el presidente Javier Milei sorprendió al anunciar en las redes sociales que su noviazgo con la mencionada imitadora había llegado a su fin: “Como resultado del arrollador éxito que está viviendo Fátima, de quien me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar en Estados Unidos como Europa”, comenzó en las redes, al tiempo que señaló: “Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los argentinos me han encomendado, nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja que nos gustaría tener, pese a cuánto nos queremos”, añadió.

Finalmente, aclarando que la ruptura habría sido en buenos términos, Milei cerró: “Por eso es que decidimos terminar nuestra relación y mantener un vínculo de amistad dado lo que sentimos el uno para el otro, y cuánto nos queremos, respetamos y admiramos mutuamente”. Asimismo, vale destacar que, hasta el momento, Florez no compartió ningún comunicado sobre la separación y se encuentra en la ciudad de Miami, a la que viajó para combinar algunos días de trabajo con otros de descanso.

Por su parte, consultado por esta noticia bomba, Norberto Marcos, quien fue el marido y productor de Fátima durante más de veinte años, expresó: "No sé absolutamente nada". Luego de esto, el productor aclaró que no estaba en sus planes llamar a la artista y remarcó: "Es un problema de ellos. No me incumbe".

"Yo estoy muy bien. Estoy muy ocupado, trabajando con un nuevo artista. Estoy abocado a eso. Al trabajo", señaló Norberto cuando le preguntaron por su presente.

Por último y a modo de ninguneo, el productor aseguró que "todo puede ser" cuando le preguntaron si el noviazgo de Fátima y Milei había sido una "pantalla" para distraer sobre otros temas que suceden en la Argentina.