El Tucu López le puso punto final a la posible reconciliación con Sabrina Rojas: “No estoy más enamorado”

Sa acabó. El Tucu López no quiere saber nada Con Sabrina Rojas. Así, el locutor fue duro y sincero al hablar sobre la relación que mantuvo con la actriz durante dos años y aclaró todo sobre su actual estado sentimental.

Entonces, luego de protagonizar varios rumores de romance con una de sus compañeras en la obra “Sin Vergüenzas”, el Tucu López habló sobre el fin de su relación con Sabrina Rojas, quien no habría recibido la noticia con la mayor de las felicidades y terminó eliminándolo de sus redes sociales para evitar tener el mínimo contacto con él.

Y fue contundente. Sin darle más vueltas al asunto en cuestión, el locutor le hizo frente a las consultas sobre su actual situación sentimental y el fin de su vínculo sentimental: “Nosotros ya terminamos, ya no somos más novios. Ella salió a hablar el otro día y dijo que vuelta de página y que no habla más de nuestro vínculo, y está muy bien, me parece bien”, manifestó el Tucu, al tiempo que señaló: "Yo creo que no estoy más enamorado”.

"Le tengo mucho afecto, mucho cariño, como siempre, y siempre le digo que la he pasado muy bien con ella. Pero bueno, no coincidimos en cuestiones y se terminó. Yo estoy bien así”, confesó en cuanto a la culminación del noviazgo que duró dos años.

Además confesó: “Estoy bien así, concentrado en mi laburo, soltero, tranquilo, en paz”. “No tengo ganas de conocer a nadie. No tengo ningún vínculo con nadie. No tengo nada con nadie, no salgo con nadie”, insistió, cansado por tener que aclarar asuntos de su vida personal ahora que ya no está en pareja con Rojas.

Por último, el locutor dejó en claro que no está de novio con la vestuarista Haydée Codón. “Somos compañeros de laburo. Sólo salimos eventualmente a comer algo con todo el resto del elenco”, cerró el Tucu.