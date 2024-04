La Plata: volcó, cayó a una zanja y en menos de un día le robaron tres ruedas

La inseguridad en La Plata no descansa y los ladrones aprovechan cada descuido para cometer los robos. En Lisandro Olmos, precisamente en la zona de 208 y 38, un automovilista perdió el control, cayó a una zanja y tras dejar su vehículo en el lugar, llegaron los "roba ruedas" y se esfumaron con los neumáticos.

En la Región, los "roba ruedas" están al acecho y actúan casi con el mismo sigilo y rapidez que en la Fórmula 1. En menos de 24 horas, el vehículo sufrió el robo de tres ruedas luego del terrible vuelco ocurrido en la jornada de ayer.

La modalidad de robo no detiene su marcha y ya casi no hay zonas que no se vean afectadas. Con gran indignación, los vecinos en la mayoría de las ocasiones, quedan asombrados al encontrarse con los vehículos inutilizables.