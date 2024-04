Nito Artaza confesó si tiene otro romance y habló de un giro de vida: “No quiero más oscuridades”

El humorista Nito Artaza se cansó de los rumores que lo vinculan con Belén Di Giorgio. En este sentido, recordemos que, desde que anunció su divorcio con Cecilia Milone, Artaza está en boca de todos, ya que circularon rumores que lo vincularon con la expareja de Rodrigo Noya.

Entonces, durante el estreno de la obra teatral Esperando la carroza, Nito fue abordado sin pausas: "La verdad que muy bien. Disfrutando de mis hijos y de la vida. Después uno puede estar en distintos estados, pero me encuentro disfrutando mucho de la vida y preparando una producción. No sólo esta, sino también una comedia”, comentó, al tiempo que aclaró sobre su relación posible amorosa con Di Giorgio, Artaza: “Esas son todas pavadas de ustedes. Mi vida está cada vez más blanqueada, no quiero más oscuridades”.

Asimismo, el cómico continuó: “Quiero luz. Quiero alegría más que nunca”, dijo sobre los escándalos que atravesó durante toda su vida a causa de infidelidades, romances y separaciones con varias mujeres.

Por último, cabe resaltar que, la relación entre Nito Artaza y Cecilia Milone comenzó en 1999 y, luego de varios años ocultando su amor, decidieron casarse en 2017 y hasta ahora estuvieron juntos disfrutando de varios viajes y diferentes eventos.