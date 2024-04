Estrella deberá madrugar para jugar en Zárate

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer la programación de la novena fecha del torneo Promocional Amateur, que se desarrollará el fin de semana.

Y en ese sentido, Estrella, de Berisso, uno de los animadores, deberá madrugar para jugar en Zárate ante Belgrano, ya que el partido fue programado para domingo a partir de las 11.

Mientras que Everton, el otro representante de la Región, también jugará el domingo, pero desde las 15:30 ante Atlético Pilar, en el predio de 7 y 629.

A continuación, cómo se disputará el resto de la fecha: Sábado a las 11:00, FC. Ezeiza vs. Náutico Hacoaj (en cancha de Estrella del Sur).

A las 15:30, Defensores de Glew vs. Juventud de Bernal y SAT vs. Provincial de Lobos. El lunes a las 15:00 lo harán Deportivo Metalúrgico vs. Estrella del Sur (en Armenio y por TV). Y desde las 15:30, Barrancas FC. vs. Camioneros (en la cancha auxiliar de Platense).