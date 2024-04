VIDEO. María Belén Ludueña desmintió una fake news: qué le inventaron, según dijo la esposa de Jorge Macri

La periodista y esposa del Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, María Belén Ludueña utilizó las redes sociales para asegurar que no está en Europa, donde pasó unas vacaciones con su marido, y remarcó que durante el fin de semana extra largo fue a la ciudad de Mar del Plata.

En las redes sociales circularon fotos de la comunicadora supuestamente en Madrid, algo que desmintió fuerte. “Están circulando en X (Twitter) unas fotos mías y de mi familia en Mar del Plata y Miramar con ubicación en Madrid, Esto es absolutamente FALSO. Viajé el sábado a la mañana a La Feliz como le decimos los locales para pasar Pascua en familia”, comenzó afirmando Ludueña.

El video de Ludueña contra la fake news

“La verdad que extraño mucho el cariño de ellos y ojalá pudiera verlos más seguido. Dicho esto, también me hacen pasar como una mujer que se ríe del dengue, cuando soy consciente de que ya hay más de 180 mil contagios y cerca de 120 muertes. No es la primera vez que me sucede esto”, apuntó furiosa.

“Tengo derecho a viajar porque trabajo desde chica y lo seguiré haciendo siempre. Creo que de eso no debo dar explicaciones. Lo que sí salgo a aclarar es que yo No ME RÍO DE LA TRAGEDIA DEL DENGUE, porque es algo muy doloroso que está afectando a muchos argentinos. Gracias por los mensajes de apoyo y cariño”, concluyó.