VIDEO. Fuerte confesión y duro relato de Luis Ventura: "Fui abusado a los 8 años, fue traumático"

En medio de las fuertes declaraciones del periodista rosarino Juan Pedro Aleart, quien denunció públicamente a su padre y reveló que fue abusado por un tío, Luis Ventura recordó la terrible experiencia que atravesó cuando tenía apenas seis años.

En A la Tarde (América, lunes a viernes a las 16.15) donde es panelista, Ventura relató escabrosos detalles del abuso que sufrió a manos de un cura.

“Yo he vivido muchas de estas experiencias, primero por familiares. Yo tengo una familia muy numerosa. Y lo he vivido yo en carne propia, fui abusado con seis años”, comenzó diciendo.

“Cada uno lo vive como puede y como lo dejan y lo saca a lo mejor en el momento menos pensado”, reflexionó.

Luego, recordó aquella entrevista con Alejandro Fantino en la que pudo abrir su corazón por primera vez y contar esa historia que, según relató, no la sabía nadie.

“Cuando termina el programa de Fantino, me llama mi hermano, el menor y me dice que a él le había pasado lo mismo con el hermano del que me abusó a mi. Curas”, lanzó.