Eduardo Domínguez, en la previa del encuentro ante Gremio: "El equipo está dando muestras de carácter"

Esta mañana, en el Country Club de City Bell, el técnico de Estudiantes, Eduardo Domínguez, habló ante la prensa tras la victoria ante Barracas Central por Copa de La Liga y en lo que va a ser el encuentro ante Gremio por Copa Libertadores, del próximo martes.

En relación a cómo llega el equipo para este partido, el DT expresó: "Llegar de esta forma, obviamente que nos entusiasma, nos da confianza. En estas instancias que son decisivas el equipo está dando muestras de carácter, de personalidad y eso es lo mas importante, sabiendo que son partidos difíciles de jugar".

A su vez, hizo referencia al rival, que aún no sumó unidades en el grupo C: "A partir de hoy vamos a estar un poco más atento a cómo creemos que juega. Si los vimos en su participación en Copa Libertadores, que no pudo sumar puntos. Tuvo muchos cambios y muchas bajas, hay que ver con que equipo viene a La Plata. Entendemos la necesidad del rival pero nosotros nos preocupamos más en lo que debemos hacer para ganar el partido".

Por otra parte, Domínguez habló sobre la rotación que viene realizando en los últimos partidos, que le dio resultados, aunque aseguró que ahora irá "con lo mejor que tiene": "En estas instancias, vamos a ir con lo mejor que tenemos. Que es como llegamos futbolísticamente, físicamente y mentalmente. Nos tenemos que recuperar bien hoy, mañana y el mismo día plantearemos como están la mayoría de los jugadores".

"Hay que retomar el camino que veníamos construyendo. Todos los equipos tienen altibajos. No es que estábamos mal y ahora bien. Veníamos bien y nos agarró como una especie de meseta que no podíamos encontrar los triunfos y ahora nos encuentra en estos momentos que son partidos determinados, decisivos, con ese animo de querer ganar. El jugador de Estudiantes hoy quiere seguir escribiendo historias, eso es lo que más nos entusiasma como cuerpo técnico. Creemos mucho en este camino".

Por último, entre otras tantas consultas, quien fue muy elogiado por el técnico fue Guido Carillo, uno de los goleadores de Estudiantes que convirtió ante Lanús y ante Barracas y viene demostrando grandes actuaciones tras sus lesiones: "Hoy está siendo clave para nosotros, porque finaliza las jugadas. Tener a Guido de estar forma, nos pone muy contentos. Vamos a esperar al martes a ver como se siente, como está. Si está bien, va a jugar. Tendré que tomar una decisión con toda esta seguidilla que estamos teniendo. Preferimos a veces que esté menos tiempo, pero que esté. Si a uno le da a elegir, lo queremos siempre en cancha".