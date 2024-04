De qué lado estás: ¿a favor o en contra de las Sociedades Anónimas en el fútbol argentino?

Un tema que viene generando debate en todo el fútbol argentino es la llegada de las Sociedades Anónimas Deportivas. Entre opiniones a favor y en contra, y una tercera idea que surgió de un sistema "mixto", los platenses también toman postura en torno a un proyecto que genera discusiones.

Fue Juan Sebastián Verón el que instaló de lleno el tema en la Ciudad, y generó revuelo. En la Asamblea en la que fue proclamado nuevamente presidente de Estudiantes tuvo que salir a dar explicaciones por versiones que habían circulado. “Hoy está de moda esto de las SAD. Y yo hablé de hacer algo mixto. Pero más allá de eso, que es un tema más coyuntural, y cuando haya una propuesta más firme de la Comisión Directiva o de los socios para el club, me parece que primero tenemos que ver qué club queremos, sin ponernos un límite”. Y luego agregó, para tranquilidad de los socios: “Se generó una expectativa de venir a escuchar algo que no tengo. Perdón si pasó eso. Pero quédense tranquilos que pensamos en Estudiantes y no en hacer un negocio”.

Una de las voces a favor de las SAD es la del ex intendente de La Plata Julio Garro, actual subsecretario de Deportes de la Nación, quien aseguró días atrás que “los clubes que se asocien con privados para que mejoren sus instalaciones, generen más trabajo, tengan más ingresos, mejores sus deportistas, mejoren sus profesionales, etc., no tienen nada que ver con la privatización”. Y agregó: “Queremos que esto quede en claro: no es obligatorio, los clubes pueden optar por tener inversiones privadas o no. Lo votan los socios, no hay una imposición. El socio no va a perder nada, va a seguir siendo socio de una sociedad”. Sobre Verón añadió: "Si él quiere, sería bueno que nos sentemos a charlar sobre este tema que permanecerá en agenda", al tiempo que resaltó que "cuando Verón asumió su tercer mandato, se metió de lleno en la polémica instalada en el fútbol argentino sobre las SAD y se mostró receptivo a esa idea al hablar de un sistema mixto".

En ese contexto, de la vereda de enfrente está el tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio Tapia, Pablo Toviggino, que se transformó en los últimos días en uno de los "enemigos" de esta idea y, con Verón, mantiene fuertes cruces en redes sociales. Por caso, en uno de sus posteos citó una nota y disparó contra la "Brujita": “Vos y otro que vive más en México que en Argentina, son los mulos de una idea ajena a ustedes!!! No olviden que necesitan de los votos de la asamblea de la AFA!! Ya no hay DNU que nos obligue. Cuando se conozca el proyecto que prepara AFA, quedarán ambos, con el culo al aire!!!”. En su tuit el santiagueño se refirió además de a Verón, a Andrés Fassi, presidente de Talleres, ya que es vicepresidente del Pachuca de aquel país, y que también se había proclamado a favor de la privatización del clubes del fútbol argentino.