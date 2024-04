Por Cadena nacional Milei anuncia superávit fiscal

El presidente Javier Milei esta noche dará una nueva cadena nacional para anunciar el superávit fiscal alcanzado en marzo y otras buenas noticias en la macroeconomía. Lo confirmó ayer el ministro del Interior, Guillermo Francos.

Se emitirá a las 21 horas, según anticiparon fuentes ofciales. El horario no es casual: se trata del momento del día con mayor audiencia en la TV. Las mismas fuentes adelantaron que estará acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, es decir, el jefe de Estado hará “un reconocimiento” a la labor de la conducción del Palacio de Hacienda y del Banco Central. Será grabado más temprano en la residencia de Olivos.

El propio Milei adelantó el anuncio el viernes pasado durante el discurso que dio en el exclusivo Foro Llao Llao, realizado en Bariloche, con la presencia de los principales dueños de empresas del país. En esa oportunidad dijo: “Y les voy avisando que el día 22 vamos a estar haciendo una cadena nacional, donde además vamos a estar anunciando los números fiscales y les aviso que el primer trimestre del año terminó con resultado financiero positivo”.

Así, con intenciones de celebrar el indicador por tres meses consecutivos, algo que había logrado el expresidente Néstor Kirchner en 2008, Milei dará una nueva cadena nacional para detallar el funcionamiento de su política económica “innegociable”. Se desconoce si hará otros anuncios.

Durante su discurso en Bariloche, el Presidente se comprometió ante la cúpula empresarial a “allanar el camino”, y a “poner un pie encima al gasto público, tal que lo licue en términos de PBI” para “devolverles la plata de los impuestos”.

Si bien evitó dar precisiones respecto a los planes económicos futuros, reveló que “será con mucha baja de impuestos”.

No me voy a conformar con ser como Alemania, quiero ser como Irlanda. Quiero una profunda revolución liberal”, subrayó al postular que sueña con un PBI per cápita nacional “50 por ciento más grande que el de los Estados Unidos”.

También, apeló al sentido de responsabilidad empresarial a los que invitó a “poner las pelotas e invertir”.

Por último, planteó que la “primera parte del crecimiento será rebote, crecimiento por descapitalización y tasa de inflación cayendo”, y concluyó: “Vamos a arrasar”.

De esta manera, Milei defenderá una vez más el programa económico que está llevando adelante y lo hará, además, en la antesala del inicio de la discusión de la nueva Ley Bases en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.

Francos dio durante el domingo algunas pistas sobre los objetivos que busca el Gobierno con el mensaje. “El Presidente eligió un momento importante para comunicarle a los argentinos qué se hizo en estos meses y cuales son las expectativas”, afirmó el ministro en declaraciones radiales.