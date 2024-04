Estudiantes vs Boca: sede, árbitro y horario confirmado para las semifinales de la Copa de la Liga

La Liga Profesional confirmó el cronograma para las semifinales de la Copa de la Liga, la llave de Estudiantes y Boca se disputará el martes 30 de abril en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, y Argentinos Juniors frente a Vélez el próximo domingo en el estadio de San Nicolás. Asimismo, la organización anunció que la final se jugará en el estadio "Madre de Ciudades", de Santiago del Estero el próximo domingo 5 de mayo a las 15.30 hs.

Estudiantes se medirá ante Boca desde las 20 horas en tierras cordobesas. Tras el tira y afloje de cada negociación, no hubo margen para la pretensión pincha de jugar el partido en la zona metropolitana. Boca, que el jueves visitará a Fortaleza por la Copa Sudamericana, había solicitado no jugar el domingo y Estudiantes mostró acuerdo en ese sentido, aunque no quedó demasiado conforme con la sede del encuentro al tener que trasladar a sus hinchas casi 800 kilómetros en un día de semana.

Fecha, hora y sedes de las Semifinales de la #CopaSurFinanzas 🏆 2024https://t.co/ZrSXyRAZkX pic.twitter.com/7AosrQryhv — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) April 23, 2024

Argentinos Juniors y Vélez, definirán quién será el primer finalista, el próximo domingo 28 de abril desde las 15.30 horas, en el estadio Único de San Nicolás.

Desde la organización, argumentaron que para la definición del cronograma tuvieron en cuenta "el descanso de Boca, dado que viene de disputar su partido por Conmebol el jueves 25 de abril en Fortaleza, Brasil". Además, agregaron: "Y se programó para el martes previo al feriado del 1ero de mayo para que los simpatizantes de ambos clubes tengan el día miércoles para regresar, sin perder un día de trabajo".

Árbitros definidos

En cuánto a quienes impartirán justicia, la Asociación definió a los designados. Para la llave de Estudiantes y Boca, el arbitraje quedará a cargo de Nazareno Arasa, acompañado de Ezequiel Brailovsky y Gabriel Chade, con el BAR a cargo de Fernando Espinoza.

Para Argentinos Juniors vs Vélez, a jugarse el domingo a las 15.30 en el Estadio Único de San Nicolás, la terna arbitral estará integrada por Cristian Navarro, Pablo Gualtieri, Nicolás Lamolina y Gisela Trucco. Mauro Vigliano y Hernán Mastrángelo estarán en el VAR.

En ambas llaves, no habrá tiempo extra, por lo que si no se sacan diferencias en los 90 minutos reglamentarios, las semifinales se definirán desde el punto del penal.