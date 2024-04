¡Bombazo! En medio de los tironeos legales con Shakira, aseguran que Gerard Piqué está esperando a su tercer hijo

Sin desperdicios. Un reconocido periodista español dejó entrever esta posibilidad. Recordemos que, las recientes declaraciones de Gerard Piqué durante una entrevista a María Becerra dieron vuelta al mundo rápidamente.

Ahora, el ex futbolista se ve envuelto en fuertes rumores que aseguran que sería padre nuevamente, esta vez con Clara Chía Martí. De este modo, Jordi Martin, uno de los periodista más reconocidos de España, contó que el ex de Shakira decidió comprar recientemente un terreno "valuado en seis millones de euros" junto a su pareja, con el objetivo de construir su nueva casa.

"Es en las afueras de Barcelona. Sigue teniendo la casa familiar con Shakira, pertenece a los dos. Él está loco por venderla porque necesita liquidez económica", explicó el periodista quien luego dio a conocer detalles del problema judicial que enfrenta.

En este sentido, si bien Gerard Piqué tiene una inhibición sobre "las cuentas de la empresa", dispone de su patrimonio personal, con lo cual, puede realizar la compra de esta propiedad. Además, dejó entrever que podría estar planeando agrandar su familia.

"Siempre he dicho que va a volver a ser padre, en breve", afirmó Jordi Martin sobre Gerard Piqué quien ya es padre de Sasha y Milan. "No es de mi agrado, no me cae bien, pero como padre, sí que es buen padre", aseguró el mencionado periodista español.