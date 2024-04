“De cretinos aprendí”: el tema de Sabri Rojas para Tucu López

Sabrina Rojas hablaba de su soltería, a seis meses de su separación de Tucu López, y decidió dedicarle una canción a su ex. Un tema de Jimena Barón, también ex de Tucu, pero no es “La cobra” o “La tonta”, sino “Los locos”

“Viste que uno en la vida se cruza con tóxicos solapados, que vos decir ‘esto no puede fallar’. Y resulta que termina siendo otro loco que pasa por la vida”, disparó Sabrina.

¿Qué dice el tema? “Loco, resultaste ser otro loco”, lanza el tema. “Ay, otro loco, que no digan que los provoco. Se me pegan ni bien los toco, siempre el mismo final. De cretinos, hostiles, narcisos aprendí, pobre de mí”, sigue cantando Barón, que afirma que “si lo bueno dura tan poco no piensa llorar”. ¿Habrá escuchado Tucu?