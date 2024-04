L-Gante y Candela Arizaga en crisis: celos, discusiones y mentiras

Recordemos que, hace apenas dos meses el cantante presentó a su nueva novia pero un vínculo del pasado no lo dejaría avanzar. ahora, L-Gante y su nueva novia, Candela Arizaga, estarían atravesando una fuerte crisis luego de que el cantante visitara de sorpresa a Wanda Nara en su casa.

Si bien la empresaria no lo dejó entrar, la actitud del cantante no le gustó nada a Arizaga. Asimismo, el músico y la empresaria se habían reencontrado en la fiesta de lanzamiento de Money, el nuevo tema de ella, y él no le habría sacado los ojos de encima durante el evento pese a haber ido con su novia.

Por otra parte, se supo que, L-Gante, que aparentemente no supera a Wanda, la siguió por todos lados e incluso fue hasta su casa pero ella no lo dejó ingresar. Ahora se rumorea que esta decisión de Elián habría generado un escándalo con Candela Arizaga. Entonces, desde los programas especializados información sobre este tema y señalaron que, si bien desde el entorno del cantante no confirman una separación, la decisión de visitar a Wanda a espaldas de su novia habría provocado una crisis en la pareja: “Todo parece indicar que una fuerte discusión que hubo puertas para adentro entre el intérprete y su novia terminó con un distanciamiento aparentemente”, contaron desde la tele.

Por último, agregaron “Candela le habría dicho a L-Gante que no es la segunda de nadie y obviamente le preguntó por su visita sorpresa al Chateau Libertador para ver a Wanda, pero L-Gante le negó todo y se contactó con Wanda para manifestarle su enojo de por qué se supo su visita a lo que ella no entendía nada de ese planteo”, aseguraron periodistas especializados en la farándula.