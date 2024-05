Dolor en el periodismo deportivo: murió Raúl Fernández

Raúl Fernández falleció este sábado y su muerte causó profundo pesar en el periodismo deportivo y sobre todo en oyentes de radio. Fue una voz icónica y recordada en transmisiones y tiras de fútbol radiales.

Fernández forjó desde la década del 60´en distintas emisiones radiales, principal medio de comunicación en el que se desempeñó.

Fernández, reconocido hincha de Huracán, trabajaba hasta hace dos años en La Red con casi 70 años. "No saben lo que es un mimo a esta edad. Allí me brindan cariño y respeto. Me preparo todos los días para no defraudar a quienes confiaron en mí", sostuvo quien recibió elogios del director del Grupo América, Agustín Vila, presente en la ceremonia.

Fernández trabajó con otros grandes periodistas como José María Muñoz, Enrique Macaya Márquez, Fernando Niembro, Ricardo Scioscia, Walter Saavedra, Joaquín Carballo Serantes (Fioravanti), Julio Ricardo, Gustavo López, entre otros. Es creador del magazine deportivo del mediodía, basado en el entretenimiento y conocimiento de las noticias deportivas.