Marixa Balli estuvo picante con el programa de Marcelo Tinelli: "Son grasas como pocos"

Ahora, la panelista sacó a la luz una incómoda situación que sufrió durante su última visita al programa de Marcelo Tinelli. Cierto es que, hace tiempo que Marixa Balli viene masticando bronca en contra de Marcelo Tinelli. Ella sostiene que en el pasado tuvieron una relación oculta y que si bien para ella todo quedó más que bien, reveló que el conductor en cuestión, nunca volvió a tratarla de la misma manera

Fueron varias las ocasiones en las que denunció cierta 'cancelación' en los ciclos de Tinelli y la última vez que fue invitada, se sintió muy destratada por lo que juró jamás volver. Así, en la tele, contó una anécdota bastante particular en la que expuso a la producción del ciclo: "El día que estuve, subí al streaming y con los sponsors te decían que tal empresa te regalaba un anillo... ¡Y me lo sacaron al toque! Soy sincera. Me hicieron poner la cara, mucha marca, mucho sponsor y me lo sacaron", confesó Marixa.

Indignada, Marixa tenía algo más para denunciar: "Incluso les pedí el vasito ese con brillos y nunca me lo dieron. El vasito estaba bueno, tenía strass, solía mostrarlo Coty. Ellos me dijeron todo que sí y nada. Grasas como pocos", disparó Balli.