Sesionó el Concejo Deliberante de Quilmes

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Quilmes volvió a sesionar ayer martes en medio de debates y contrapuntos, lo que llevó al titular del Legislativo Fabio Baez, a pedir orden en varias oportunidades.

Si bien el encuentro comenzó en forma amena, con los homenajes de los concejales, el debate se generó por el ingreso de más de 300 minutas de comunicación presentadas por la concejala de La Libertad Avanza en el orden del día, que tuvo la desaprobación del Cuerpo por estar mal redactadas y por no cumplir con las formas que exige este tipo de presentación, motivo por el cual se le solicitó “Sean reformuladas”, según expresó la edila Daniela Ferreyra, quien además puso en conocimiento que, “Algunas de esas minutas ya habían sido presentadas por mi (Ferreyra) y en otras las calles y direcciones citadas no están chequeadas, no existen o hay calles que son paralelas y otras pertenecen a Florencio Varela, son errores gravísimos y muchos de esos pedidos ya habían sido aprobados y obtuvieron respuesta y solución”.

Por su parte la concejala Eva Mieri, explicó que, “Las minutas de comunicación que fueron rechazadas no tienen que ver con que no nos interesen los problemas de los vecinos, por el contrario, y es que ya fueron solucionados o están en trámite para ser solucionados, porque somos un Municipio que escucha a los vecinos y no vamos a permitir que los usen, porque es lo que hizo esta concejala y después de desoír los consejos que le dimos y hacer bien la presentación de esos proyectos, lo único que hizo fue un show y no vamos a permitir que los vecinos sean rehenes de ese show”.

En este contexto, cabe señalar que el Cuerpo, decidió aprobarle unas seis minutas que fueron expresadas en forma verbal por la edila en cuestión.

Críticas de la UCR

Otra de las intervenciones fue la del edil Fernando Pérez quien le llamó la atención a la representante de LLA al decirle que exige un Estado presente, cuando el gobierno Nacional se lo niega a los argentinos, “Utilizar la banca que nos dio el vecino para generar maniobras que tienen que ver con difundir un mensaje que termina siendo hipócrita, y cuando se escuda en el planteo vecinal en función de las necesidades que el Estado debería cubrir, lo que esconde es el mensaje político del espacio que le toca a la concejala de LLA representar en este Concejo Deliberante, espacio que no cree en el Estado, que piensa que el Estado no debería cumplir ninguna función, y no lo digo yo, lo dicen las principales voces públicas del Gobierno Nacional. Me sorprende que permanentemente le pida al Estado lo que desde su espacio político no están dispuestos a dar. Intentan confundir, mentir y transmitir un mensaje que es todo lo contrario a lo que ellos vienen a expresar”.

Minutas Verbales aprobadas

Florencia Hernández, “Manifestación en contra de la derogación de la Ley 27.705 de plan de pago de deuda previsional”. El concejal Ezequiel Arauz “Manifestación en contra del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que integra la Ley Bases, por considerarla el nuevo estatuto legal del coloniaje del siglo XXI con la entrega de Recursos Naturales”. María Belén Marón, repudió el crimen de odio contra Pamela Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante, ocurrido el 6 de mayo cuando un sujeto arrojó una bomba Molotov en su vivienda del Barrio de Barracas. Patricia Capparelli, solicitó reparación de rampas en Quilmes Centro; personal de tránsito en la Peatonal Rivadavia para impedir que motociclistas se desplacen por la misma y por último solucionar problemas de gas en la EPB N° 72 de Bernal Oeste. Obra que está en marcha al igual que la de otras escuelas del distrito.

Homenajes

El concejal José Luis Contreras homenajeó al Padre Carlos Mugica al cumplirse un nuevo aniversario de su asesinato ocurrido el 11 de mayo de 1974 en la puerta de la Parroquia San Francisco Solano del Barrio Mataderos. Su par, el edil Ariel Burtoli, se refirió a la marcha federal en defensa de la universidad pública, y homenajeó a los hombres y mujeres que adhirieron al paro de la CGT el 9 de mayo del corriente año. Albasetti homenajeó a trabajadores argentinos y a los empleados de Despacho del HCD. La concejala Eva Mieri, homenajeó a Nair Abad, su par fallecida en 2023 para quien pidió un minuto de aplausos.

Presentes en el recinto

Centros de jubilados; representantes de Mujeres, Diversidades y Derechos Humanos; vecinos de Villa Luján y vecinos de Bernal Oeste.