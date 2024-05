Oscar Parrilli confundió el Italpark con el Central Park

Durante la exposición de Nicolás Posse en la Cámara alta, el senador Oscar Parrilli (UxP), le consultó al jefe Gabinete, cuál será el destino de Tecnópolis confundió al ex parque de diversiones Italpark con el Central Park de Nueva York.

“¿Qué piensan hacer con Tecnópolis, que fue un centro de demostración de lo que es la ciencia, la tecnología y el arte? Aparentemente, por lo que me he enterado y lo que está apareciendo, lo están transformando en un parque de diversiones. Va a volver el Central Park aparentemente a la Argentina”, enfatizó Parrilli.

Y hubo un episodio que protagonizaron la titular del cuerpo con la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti. La vicepresidenta se enojó con la mendocina por estar “cuchicheando” mientras Posse hablaba al recinto.

“Senadora Fernández Sagasti, la escucho hasta acá, no me quiero imaginar el ministro. Tratemos de no cuchichear y de no estar con los rumores constantemente”, le advirtió Victoria Villarruel a modo de advertencia.

Tampoco pasó desapercibida la presencia del productor televisivo Nacho Viale, nieto de la actriz Mirtha Legrand en uno de los palcos.