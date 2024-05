El PRO en llamas porque a sus municipios no les pagaron un fondo

Los intendentes del PRO están en llamas. Acusan al gobierno bonaerense de no haberles transferido a sus distritos la segunda cuota del Fondo de Fortalecimiento Municipal. No sólo eso: señalan que se trata de una suerte de vuelto político porque los alcaldes macristas no asistieron al acto que el lunes encabezó Axel Kicillof en el Teatro Argentino para firmar los acuerdos con las comunas para ir cancelando esa obligación.

“El OnlyFans Vip de Kicillof. Paga a cambio de la foto”, disparó el senador provincial Alejandro Rabinovich.

Los alcaldes del PRO se movieron rápido y difundieron a través de sus redes sociales un mensaje con fuertes críticas a la Provincia. “Le solicitamos que cumpla con la ley y pague la segunda cuota del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal que se debió haber depositado el 30 de abril”, señalaron en el posteo dirigido a Kicillof.

Y añadieron: “No consideramos necesario concurrir a ningún acto político ni firmar ningún convenio para depositar los recursos comprometidos por ley”.

Los intendentes señalaron que el pago de la primera cuota se efectivizó sin que mediara acto alguno. Y denunciaron que otros distritos no gobernados por el PRO ya recibieron la segunda cuota.

Ayer, en una acción coordinada, tanto los bloques de diputados como de senadores presentaron un pedido de informes al Ejecutivo bonaerense, que firman Agustín Forchieri y Rabinovich. Señalan que ese fondo por 116 mil millones de pesos debe pagarse en cuotas y que la segunda de ellas, que venció el 30 de abril, aún no se depositó.

Tanto alcaldes del PRO como de la UCR (que envió una delegación hasta el Teatro Argentino), señalan que para el segundo desembolso no hacía falta un acto. Simplemente, la firma del convenio.

El PRO no le quiso “regalar” la foto de todos los alcaldes encolumnados al Gobernador, en medio de la pelea de Kicillof y la Cámpora.

En la Provincia sostienen que para hacer efectivo el desembolso el convenio debe firmarse y que en las próximas horas se convocará a los intendentes que no fueron para que lo hagan y poder recibir el dinero.

PLANTEO RADICAL

Por otra parte, el bloque de diputados de la UCR + Cambio Federal, a través de su presidente Diego Garciarena, presentó un proyecto solicitando la presencia en el recinto del titular de ARBA, Cristian Girard, para que brinde un informe sobre distintos aspectos relacionados con la ejecución de la Ley Fiscal del año 2024 y los métodos utilizados para calcular y/o estimar la misma.

“El actual gobierno de la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof como conductor, está llevando adelante la mayor presión fiscal de toda la historia de la Provincia”, señalaron los legisladores y recordaron que “los bonaerenses se ven perjudicados ya que cada vez son más afectados por los tributos provinciales como ser el impuesto Automotor, con patentes con aumentos del más del 300%, y el impuesto Inmobiliario y Rural, en los cuales han llegados en algunos casos a aumentos superiores al 500%”.

“Kicillof genera una Ley Impositiva que asfixia a los ciudadanos y, después, unilateralmente deciden no aplicar la cláusula de actualización. Esto nos da de pensar que nuestro bloque tenía razón en las discusiones llevadas a cabo previo a la sanción de la norma y que se podría haber aprobado una Ley fiscal que no sea asfixiante”, señalaron.